Петербургский Том Хэнкс, 2.0. ФСБ Пулково снова не выпускает прилетевшего из Армении пассажира

Из транзитной зоны Пулково сутки не может выйти гражданин Армении, приехавший на операцию к отцу. Поводом стал запрет на въезд после судимости в Красноярске. Мгер Геворгян утверждает, что срок ограничения истек. Погранконтроль аэропорта считает по-другому.

Как рассказал «Фонтанке» Геворгян, в Пулково из Еревана он прилетел в десять часов вечера 6 февраля. Сотрудники погрануправления ФСБ объяснили, что въезд в страну пассажиру запрещен до апреля 2022 года. Тот же срок «Фонтанке» назвали в региональном управлении МВД.

Геворгяна, следует из решения Березовского районного суда Красноярского края, в декабре 2014 года депортировали из России после приговора за мошенничество и запретили ему возвращаться в страну. По словам мужчины и его родственников-граждан России, ограничение снято 12 декабря 2019 года.

По приказу Минюста от 20 августа 2007 года №171, статус нежелательного снимается с иностранца вместе с погашением судимости. Геворгяна приговорили на 3,5 года и удовлетворили ходатайство об УДО в начале ноября 2014 года. Из материалов дела о депортации следует, что не досидел он год, четыре месяца и тринадцать дней. Его судимость уже должна была быть погашена. Срок для преступлений средней степени тяжести по закону – три года после освобождения.





Сестра Геворгяна перед покупкой авиабилета искала его фамилию через сервис МВД «Проверка оснований для неразрешения въезда на территорию РФ иностранным гражданам». Результат, утверждает женщина, был отрицательным. «Фонтанка» попыталась повторить манипуляции с поиском, но сервис оказался в нерабочем состоянии.

После ночи в аэропорту мать иностранца обратилась в управление по вопросам миграции в Красноярске, где ей якобы подтвердили возможность беспрепятственно приехать в Россию.

Мгер в настоящее время оказался в тупиковой ситуации. Выйти из Пулково и купить билет он не может – кассы расположены в недоступной для него зоне. Представители авиакомпании предлагают свою помощь, но оценивают ее в десятки тысяч рублей.

Геворгян прилетел к отцу, которому в Петербурге 7 февраля сделали операцию на позвоночнике, семья рассчитывала на его помощь в уходе.

Пулково испытывает армянское дежавю. Три дня назад Владимир Курдоглян не смог пройти погранконтроль из-за мнимого запрета на въезд до октября 2020 года. После статьи «Фонтанки» признала техническую ошибку и совместными усилиями с ФСБ открыла перед Курдогляном двери из транзитной зоны.