Спикер Госдумы соболезнует с связи с гибелью депутата в авиакатастрофе под Казанью

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе депутата Айрата Хайруллина, сообщает пресс-служба Госдумы ФС РФ.

«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. С 2003 года Айрат Назипович представлял в Государственной Думе интересы избирателей Республики. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока.

Сегодня он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича».

Ранее сообщалось о том, что Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств крушения частного вертолета Bell под Казанью. По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие метеоусловия, уточнили в ведомстве вечером 7 февраля. Федеральные информагентства сообщили о гибели в крушении депутата Госдумы Айрата Хайруллина. А также о том, что всего на борту находились трое человек — двое выжили и госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По данным телеграм-каналов, это пилот и помощник депутата.

Айрат Хайруллин — депутат Госдумы с 2003 года, член фракции «Единая Россия». Он также является миллионером — в 2005 году Forbes включал его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны (состояние — 600 млн долларов).



