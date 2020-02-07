Освобожденный из колонии в Металлострое мигрант не хотел на родину и сбежал от полиции

Только отсидев срок за грабеж от полиции в Колпинском районе Петербурга сбежал гражданин Таджикистана. Его должны были депортировать на родину.

О побеге 37-летнего Сухробджона Худойбердиева сообщает 47News. Иностранец освободился из колонии в Металлострое днем 7 февраля, сопровождали его сотрудники департамента миграции ГУ МВД. Худойбердиеву грозил очередной суд и последующая депортация, но он предпочел свободу и дал деру. Одет он был в синие джинсы, черную дубленку и шапку.



