Зеленский встретился с премьером Италии. Попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР и вернуть убийцу-нациста Маркива

Гостящий сегодня в Италии президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Италии. После разговора о товарообороте с третьим по значимости партнёром (аж в 4 млрд долларов в год) лидер Незалежной решил попросить Джузеппе Конте применить силу в собственной стране – закрыть представительства самопровозглашенных республик Донбасса и вернуть на Украину одного из одиозных радикалов, ставшего уголовником на Апеннинах.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте закриття офісів так званих «ДНР» і «ЛНР» в Італії та повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа. Детальніше: https://t.co/Z5pucATwPE — Офіс Президента (@APUkraine) February 7, 2020

Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера. «Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии», — приводит пресс-служба комментарий Зеленского журналистам.

Кроме того, стороны обсудили дело бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.





«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», – сказал Зеленский.

14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий в Турине было открыто первое представительство ДНР. Второй офис самопровозглашенной республики был открыт в феврале прошлого года в Вероне.