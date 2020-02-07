В Лахтинском разливе нашли тело провалившейся под лед девочки

Поиски пропавшего вчера во время прогулки ребенка решили продолжить и в темное время суток.

Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга 7 февраля, водолазы извлекли из воды девочку в 20.30.

Сообщения о том, что под лед в разливе в Приморском районе Петербурга попали дети поступило в МЧС 6 февраля в 17.50. Спасатели извлекли из воды 14-летнего мальчика, который, не смотря на тяжелое состояние, рассказал, что гулял с подругой. И в воду они упали оба.

На берегу сотрудники правоохранительных органов нашли вещи девочки. Больше суток ребенка искали водолазы с привлечение беспилотников и судна на воздушной подушке. С приходом темноты на время поиски прекратили, но потом решили продолжить.











