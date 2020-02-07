Как живут в карантине по коронавирусу в Петербурге: запертые в «чумном» боксе петербурженки показали свой быт

Прилетевшая из Пекина 4 февраля с насморком петербурженка Юлия после звонка бдительной мамы в скорую за несколько часов оказалась в Боткинской больнице, где её ждала соседка, удачно отдохнувшая в Санье, — её забрали без обращений. Анализы у девушек чистые, но на двоих им предстоят 14 дней карантина.

Двери в палате не закрываются. А вход в ванную возможен со стороны улицы. Свой «радиоактивный» мусор, как называет его уборщица, обитательницы номера скидывают в специальное ведро. Общение с врачами через рацию. Еду передают через специальное окно.





«В 8 утра нас просят измерить температуру. В 9 утра нам подают завтрак через специальное окно. В 14 часов обед. В 18 часов ужин. Телевизора нет, у меня есть телефон», – рассказала 7 февраля Юлия «Фонтанке».

Первые дни к Юлии с соседкой входили только в специальных костюмах, после того, как анализы показали, что у них все хорошо, — к ним стали заходить просто в масках.

О том, как в такой же ситуации оказались соседки Юлии — Наталья и Алла — и их рассказ о быте читайте в материале «Фонтанки».