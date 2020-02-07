Дерипаска проиграл в Лондоне 95 млн долларов по делу Трехгорной мануфактуры

Апелляционный суд Лондона отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске по жалобе на решение по иску экс-главы ВЭБа, бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина. Как сообщает 7 февраля Forbes, в 2017 году Чернухин обратился в международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив господина Дерипаску в недружественном поглощении Трехгорной мануфактуры.

В тяжбе суд встал на сторону истца и обязал Дерипаску выплатить экс-главе ВЭБа 95,2 млн долларов. Апелляционный суд Лондона оставил это решение в силе.

Компания Олега Дерипаски «Базэл» в 2002 году купила через кипрскую Navio Holdings контрольный пакет в текстильной фабрике «Трехгорная мануфактура». В комплексе зданий расположились офисы и кафе. Господин Чернухин утверждает, что был партнером господина Дерипаски и владел 50% в кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит Трехгорная мануфактура. Доля Владимира Чернухина в Navio была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину — она возглавила Трехгорную мануфактуру после ее приобретения структурами «Базэла».

В 2004 году господин Чернухин был уволен из ВЭБа и перебрался в Лондон, весной 2005 года его взаимоотношения с Олегом Дерипаской были оформлены акционерным соглашением. В 2010 году бывшие партнеры встретились в Давосе, где господин Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Владимира Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого.







