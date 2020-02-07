ВОЗ заявила о нехватке медицинских масок в мире
Мировых запасов одноразовых масок и респираторов недостаточно для борьбы с распространением нового коронавируса. О том, что оставшиеся запасы нужно в первую очередь оставлять для врачей, заявил 7 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз. Эта ситуация усложняется тем, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне больничных палат. Как результат, у нас сегодня истощены запасы на ближайшие 4-6 месяцев», – цитирует слова руководителя организации РИА Новости.
Для того, чтобы обеспечить средствами защиты врачей, которые остаются на передовой борьбы с вирусом, нужно 7 – 10% рыночных возможностей.
Справка:
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.