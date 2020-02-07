ВОЗ заявила о нехватке медицинских масок в мире

Мировых запасов одноразовых масок и респираторов недостаточно для борьбы с распространением нового коронавируса. О том, что оставшиеся запасы нужно в первую очередь оставлять для врачей, заявил 7 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз. Эта ситуация усложняется тем, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне больничных палат. Как результат, у нас сегодня истощены запасы на ближайшие 4-6 месяцев», – цитирует слова руководителя организации РИА Новости.









Для того, чтобы обеспечить средствами защиты врачей, которые остаются на передовой борьбы с вирусом, нужно 7 – 10% рыночных возможностей.



