«Обитаемый остов» передадут администрации города — если там готовы взять

Руководство Приволжской железной дороги готово передать старинный деревянный вокзал в Урюпинске в муниципальную собственность, чтобы помочь людям, проживающим в здании, следует из ответа компании на информационный запрос «Фонтанки». Более того, в РЖД утверждают, что уже пытались отдать вокзал урюпинским властям два года назад, но что-то не заладилось.

«Данный объект уже много лет не задействован в перевозочном процессе, поэтому компанией ОАО «РЖД» была инициирована передача здания в муниципальную собственность, – утверждают в компании. – В 2017 году на наше ходатайство (письмо №215 от 19.04.2017) был получен официальный отказ от администрации города Урюпинска (письмо №01-04/3099 от 13.06.2017). Будем продолжать эту работу и в 2020 году, так как передача здания в муниципальную собственность позволит решить одну из ключевых проблем жильцов, связанную с правовым статусом занимаемых помещений».

Квартиры в здании деревянного вокзала никогда не имели статуса жилых помещений, но предоставлялись для временного проживания людям до образования компании ОАО «РЖД».

«Сегодня проживающие самостоятельно платят за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, однако расходы за теплоснабжение несет балансодержатель здания, то есть компания ОАО «РЖД», – отмечают в пресс-службе Приволжской железной дороги. – Ежегодные затраты составляют около 150 тысяч рублей. Кроме того, периодически производятся работы по окраске фасада здания, что также требует дополнительных расходов».

Напомним, деревянный вокзал в Урюпинске на данный момент является, возможно, самым старым из сохранившихся зданий подобного рода в России. С 90-х там проживает несколько семей, в том числе старики, инвалид и семья с ребенком. Бытовые условия оставляют желать лучшего, но администрация Урюпинска не может принять участие в судьбе обитателей вокзала, так как здание городу не принадлежит. При этом, по мнению ряда экспертов, деревянный вокзал в Урюпинске представляет историческую ценность. В настоящее время здание не имеет никакого охранного статуса и, если его признают аварийным, чтобы расселить людей, вокзалу может грозить снос.



