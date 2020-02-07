Источники федеральных агентств подтвердили гибель депутата Госдумы Хайруллина. Появились фотографии с места крушения его вертолета

Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств крушения частного вертолета Bell под Казанью. По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие метеоусловия, уточнили в ведомстве вечером 7 февраля.

Федеральные информагентства (РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс») со ссылкой на свои источники подтверждают гибель в крушении депутата Госдумы Айрата Хайруллина. При этом собеседник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что всего на борту находились трое человек — двое выжили и госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По данным телеграм-каналов, это пилот и помощник депутата. Также в СМИ появились первые фотографии с места крушения.

Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина https://t.co/C9I4r3zXpD pic.twitter.com/QsyDpZMFSz — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 7, 2020

Айрат Хайруллин — депутат Госдумы с 2003 года, член фракции «Единая Россия». Он также является миллионером — в 2005 году Forbes включал его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны (состояние — 600 млн долларов).



