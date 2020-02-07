«Меня не просто оклеветали… меня унизили и оскорбили». Анестезист из Кировского госпиталя опроверг своё участие в «убийстве ветеранов»

Анестезист Сергей Вольф, которого пользователи паблика «Двач» обвинили в убийстве пациентов, заявил, что не имеет отношения к этой истории. Видеообращение кировского врача Сергея Вольфа сегодня опубликовал телеканал RT в своем телеграм-канале.

«За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ», – заявил Вольф.







Он попросил журналистов оставить его родных и близких в покое и дать ему возможность вернуться к работе.

Помимо этого, он обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал. Прокуратура, СК и Росздравнадзор на данный момент проводят проверку обстоятельств, указанных в истории. По результатам предварительной проверки, фактов смерти пациентов во время дежурства Вольфа не выявлено. Также в региональном минздраве отрицают, что бейдж и медицинская одежда, фото которых опубликовал аноним, принадлежат сотрудникам госпиталя.





Напомним, что ранее в Сети появился анонимный пост, автор которого хвастался тем, что, работая медбратом, убил 10 пациентов. В качестве доказательства он опубликовал фото своего медицинского костюма, пистолета и рабочего бейджа. Именно по ним пользователи «Двача» вычислили предполагаемого автора.



