Отходы цепляются за Каменку. Двум многострадальным мусорным участкам не дают cменить окраску

Левашово, где Смольный строил мусороперерабатывающие заводы из песка, не избавилось от своей скорбной судьбы. Попытка сменить функциональную зону для участков провалилась на старте.

На очередном заседании 7 февраля комиссия по изменению Генплана резко сменила курс в отношении двух участков в производственной зоне «Каменка» в Левашово. Об их тяжелой мусорной судьбе разговор идет уже лет 10, а из планов отверженных инвесторов можно составить город.

Еще недавно комиссия договорилась, что участки отнесут к производственной зоне «П»: номенклатура этих зон еще не расписана, но эксперты рассчитывали, что в неё уложится разве что сортировка отходов. В пятницу на заседании неожиданно зачитали письмо от вице-губернатора Николая Бондаренко: производственная зона не соответствует планам Смольного, землю надо отнести к категории инженерной инфраструктуры. Комиссия спорить не стала. «Это неспроста», – промолвили наблюдатели. Чиновники попросили не беспокоиться.

О загадочной сцене на заседании 7 февраля «Фонтанке» рассказал присутствовавший на ней Александр Карпов, руководитель центра экспертиз ЭКОМ. «Как мы понимаем, простая сортировка мусора в промзону, очевидно, попадает, – говорит он. – А полноценная переработка, видимо, нет (номенклатура нового зонирования пока не определена. – Прим. ред.). Во всяком случае, сегодня почему-то решили перевести эти участки в инженерную инфраструктуру, где специальные виды разрешенного использования и специальные классы опасности. То, как оперативно это было сделано, показывает, что ориентируются на какие-то имеющиеся проекты».

Речь идет о двух участках на Горском шоссе, с которыми много лет связывали свои тревоги местные жители и экологи. Даже краткий обзор всего сказанного и написанного занял бы не одну страницу.





Вкратце: тот, что справа, еще в 2011-м был обещан греческому консорциуму Helektor S.A. – Aktor Concession S.A. Проект не двигался, из него выбывали инвесторы, а петербуржцы протестовали и говорили о сжигании. В итоге в 2018 году всю историю сначала поставили на паузу, а потом и вовсе объявили о расторжении договора. Объявить оказалось проще, чем сделать: документ завис в бюрократической петле времени, и теперь, если все пойдет по плану, окончательно отмежеваться от греческого проекта Смольный обещает в феврале.

Тот, что слева, город вручил «Автопарку № 6 Спецтранса» в 2017 году. Здесь хотели перерабатывать 200 тысяч тонн мусора, в том числе сжигать 15 тысяч тонн медицинских отходов. Однако проект потерял актуальность еще до греческого, и если верить заявлениям чиновников — как раз из-за него: мол, когда общались с «Автопарком», консорциум греков был в анабиозе, а когда снова активизировался — выяснилось, что сразу два завода для района многовато. В итоге допускали максимум сортировку отходов, но и здесь все без движений. И совсем уж как метеорит над Левашово промелькнул проект компании «Анабасис» Александра Ебралидзе с анаэробным разложением отходов. Здесь даже подписать толком ничего не успели.

Несмотря на это, оба участка оказались в проекте территориальной схемы по обращению с отходами, который сейчас проходит общественное обсуждение. Земля учтена в графе «под мусороперерабатывающие комплексы». Однако в этом всеобъемлющем документе и без того хватает древностей: например, пара участков в Ленобласти, которые сама область давно из своей схемы вычеркнула. К тому же всем было не до Левашово — жители Ломоносова и Петергофа неожиданно для себя выяснили, что на их земли тоже строят какие-то мусороперерабатывающие планы, и повыходили на улицы. Комблаг поспешил всех успокоить: обещать – не значит построить, земли внесены в схему в качестве резерва для сугубо гипотетических проектов.

Подобное говорят и про Левашово. «Фонтанка» связалась с вице-губернатором Николаем Бондаренко, чтобы уточнить его резоны. «Была инженерная, должна остаться инженерная, вот и все, – объяснил чиновник. – Изменили категорию без нашего ведома и без учета мнения комитета, а также моего. Когда меняется зона — это всегда проблема. По зоне «И» (инженерная) я точно уверен, что там можно решать вопросы, связанные — подчеркиваю — с обработкой мусора. Зона «П» (производственная) наверняка накладывает ограничения». Бондаренко повторяет: все указанные в схеме участки — резерв, и только. Насчет мусоросжигающего предприятия отвечает: «Сегодня такой вопрос на повестке правительства не стоит».

Александр Карпов сомневается. «В новом генплане зонирование не является единственным способом закрепить какое-то назначение территории, — говорит он. — Есть еще объекты регионального значения. И мы специально внесли в их число всё, что относится к переработке мусора больше определенного объема. Так что вполне можно нарисовать на территории «промку» и поставить соответствующий значок. А вот на что влияет зонирование — так это на градостроительные регламенты, и смысл в том, чтобы сделать их более свободными для мусоропереработки».

В целом Смольный неоднократно уверял: если какой-то проект мусоропереработки на территории города и появится, то ему еще придется проползти через все общественные обсуждения и экспертизы, которые исходят из презумпции экологической опасности. Вывод — с проектом душегубки никто к жителям не выйдет. Однако горожанам, особенно обитающим вблизи названных адресов, неуютно значиться даже в резерве, особенно после того, как комблаг не решился одним росчерком пера вывести любые «огненные» проекты из Петербурга. Напомним, участники общественных слушаний предложили не множить сущности и ограничиться формулировкой: «Не допускается сжигание мусора, отходов на территории Санкт-Петербурга». Казалось бы, чего проще – успокоить людей таким образом. Но чиновники сжигание считают частью обезвреживания (и закон им в этом не противоречит). Кроме того, если отходы используются в качестве возобновляемого источника энергии — догадайтесь, каким образом, — то это и вовсе с середины года будет возведено в почетный статус утилизации.





Николай Кудин, «Фонтанка.ру»