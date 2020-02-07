Дезинфекция за 24 часа. Петербургские ретейлеры получили от Смольного распоряжения по борьбе с коронавирусом

Петербургские розничные сети начали получать от районных администраций указания по борьбе с коронавирусом. Как следует из письма в адрес одной из компаний от 6 февраля (есть в распоряжении «Фонтанки»), ретейлерам дано 24 часа на то, чтобы выполнить три задачи.

Во-первых, торговцам предстоит провести дезинфекцию своих торговых помещений с применением средств, «обладающих повышенной вирулицидной активностью». Во-вторых, обучить работников, задействованных в уборке и дезинфекции помещений. В-третьих, разместить на своей территории информационные материалы «о личной и общественной профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции», опубликованной на сайте Роспотребнадзора. Получение таких предписаний подтвердили сети «Лента» и «Реалъ».

4 февраля в Петербурге был создан штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса. Возглавил его вице-губернатор по безопасности Валерий Пикалев.

Согласно данным на 7 февраля, число заболевших в мире выросло до 31 479 человек. За сутки прирост составил 11,3% (3203 случая). Скончались от коронавируса 637 человек. Большинство заболевших находятся в Китае. Как обходятся в Петербурге с теми, кто попал под подозрение, — читайте в материале «Фонтанки».



