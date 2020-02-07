Обвиняемого во взяточничестве строителя отправили в изолятор. Его предполагаемая подельница уже отправилась домой

Калининский районный суд отправил под стражу генерального директора ООО «Мега Строй Сервис» Александра Фильчагина. Его адвокат и следствие не сошлись в том, что он за собой признал.

Об аресте Фильчагина до 4 апреля 2020 года сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменяют дачу взятки сотруднице администрации Калининского района Петербурга Татьяне Светушковой. По версии следствия, строительные подряды на ремонт школ и детсадов Фильчагин обменял на 7,5 млн рублей 8 февраля прошлого года у 13 дома по Арсенальной набережной. Обвинение ему предъявили накануне, 6 февраля. Адвокат строителя утверждает, что вину он признал полностью, следствие – что частично. В суде Фильчагин предпочел молчать, «прикрывшись» 51 статьей российской Конституции.

Светушкова на время следствия будет находиться под домашним арестом.



