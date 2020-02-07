Коронавирусный постапокалипсис: как в Петербурге выглядят карантинные боксы, где запирают прибывших из Китая

Несколько пассажиров рейсов из Китая 7 февраля прислали «Фонтанке» снимки боксов Боткинской больницы, в которых они оказались после возвращения на родину.

Читатель «Фонтанки» Наталья

Они говорят, что чувствуют себя хорошо, у них чистые анализы, но их принудительно доставляют на скорой помощи в больницу и закрывают там на 14 дней без объяснений. Читайте их истории на «Фонтанке».



