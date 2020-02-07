В угодившей под снегоуборочную машину на «Сортавале» «Ниве» пострадал начальник областного МРЭО

В автомобиле, который двое суток назад ушел в занос и врезался в дорожную технику на 79 км трассы «Сортавала», находился начальник МРЭО ГИБДД по Приозерскому району Сергей Митин. У него переломы и сотрясение.

Личность пострадавшего в аварии 7 февраля установили журналисты 47News. «Шевроле Нива» врезалась в «Сканию» на «Сортавале» около половины одиннадцатого вечера 5 февраля. В легковушке, зарегистрированной на компанию, которая занимается лесозаготовками, находился 48-летний житель Приозерска и его ровесник из деревни Кривко, Сергей Митин. По предварительной информации, начальник из МРЭО ехал в качестве пассажира. Проводилось ли медосвидетельствование, пока не сообщается.

Коллеги Митина, до которых удалось дозвониться изданию, не смогли подтвердить, что он действительно был в автомобиле, однако отметили, что на работе 6 и 7 числа он не появлялся.



