Путин с Лукашенко обыграли соперников с разгромным счетом

Главы России и Белоруссии не зря прервали переговоры в Сочи на хоккей. Команда Владимира Путина и Александра Лукашенко обыграла соперников со счетом 13:4.

Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде: Президенты России и Белоруссии сделали перерыв в переговорах и решили сыграть в хоккей. Причем играют в одной команде pic.twitter.com/UMpgnQP7pe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020

Как сообщает 7 февраля «Интерфакс», Путин играл под номером 11, Лукашенко – под номером один.





«Игре предшествовала разминка. Президент Белоруссии вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков шайбой в сторону журналистов», – сообщает агентство.







Два президента не в первый раз играют вместе. Ровно год назад Лукашенко и Путин также разбавляли трехдневные переговоры игрой в хоккей.

Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.



