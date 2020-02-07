Источник РИА Новости подтвердил, что на борту разбившегося вертолета находился депутат Госдумы Хайруллин. СМИ сообщают о его гибели

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин находился в вертолете Bell, который разбился под Казанью. Эту информацию вечером 7 февраля подтверждает источник РИА Новости.

По данным телеграм-канала Baza, Хайруллин погиб. Всего в вертолете, по предварительным данным, находились три человека. В Приволжской транспортной прокуратуре «Фонтанке» ранее сообщали об одном выжившем, которого удалось заметить с вертолета спасателей. По данным в некоторых СМИ, выжили двое, они находятся в тяжелом состоянии. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Айрат Хайруллин — депутат Госдумы с 2003 года, член фракции «Единая Россия». Он также является миллионером — в 2005 году Forbes включал его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны (состояние — 600 млн долларов).



