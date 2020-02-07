Водолазы приостановили поиски девочки, провалившейся под лед в Лахтинском разливе

Комитет по вопросам правопорядка и безопасности

Окончание светового дня закончило и работу водолазов в Приморском районе, где почти сутки идет поиск тела школьницы, оказавшейся в разливе после гуляний по тонкому льду.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по законности и правопорядку, всего за сутки было обследовано более 600 квадратных метров дна. Водолазы осуществили прядка 20 спусков под воду на глубину порядка 4 метров. Никаких следов пропавшей без вести пока не было обнаружено.

«По имеющейся информации, девочка могла провалиться под лед во время прогулки по Лахтинскому разливу. Накануне спасатели достали из полыньи на озере подростка 14 лет. С его слов, он гулял с одноклассницей по льду, и они провалились в воду. Ему удалось удержаться за край полыньи, откуда его и вытащили спасатели. О судьбе девочки на данный момент ничего не известно», – сообщают в ведомстве.





Помимо водолазов, для поисков привлекались беспилотники и судно на воздушной подушке.



«Наши спасатели регулярно выходят в рейды и на Финском заливе, и на других водных объектах. Мы призываем петербуржцев и гостей города не выходить на лед. Сейчас это смертельно опасно. Не подвергайте себя и близких необдуманному риску. Рыбакам тоже следует повременить со своим увлечением. Особое внимание необходимо уделить детям. Им регулярно нужно напоминать об опасности льда», – сказала Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.







То, когда возобновятся поиски, будет известно по решению штаба после корректировки плана действий.