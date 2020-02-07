«В чатах восхваляют Си Цзиньпина». Петербурженка о жизни в карантине рядом с Пекином

«Фонтанка» побеседовала с девушкой из Петербурга, которая оказалась запертой в квартире в китайском Таншане. Паники нет, но слежка есть, рассказала Мария Смирнова.

Zuma/TASS

Коронавирус 2019-nCoV продолжает своё наступление. К пятнице, 7 февраля, по официальным данным, заболело уже более 34 тысяч человек, 722 погибли. Мировая экономика рискует заболеть вслед за людьми. Эксперты говорят о неминуемом падении цен на нефть, если эпидемия затянется. Однако в самом Китае действия руководства коммунистической партии восхваляются, а за теми, кто попал в карантин, установлен негласный надзор. Об этом из города Таншань в провинции Хэбэй «Фонтанке» рассказала петербурженка Мария Смирнова.

- Мария, пресса писала, что Си Цзиньпин «пропал». Не появлялся несколько дней на людях. Теперь вот он рассказал Трампу, что ситуация под контролем. Действительно всё выглядит как нормализация?

– Судя по китайским новостям, он никуда не пропадал. Я могу сказать, что в чатах были попытки восхваления Си Цзиньпина как гения и суперстратега. Что он всё правильно делает с экономикой Китая. Спасает акции. Было несколько попыток таких вбросов. Но действительно всё выглядит так, что ситуация находится под контролем. Ведь для Китая такие эпидемии уже не в новинку. Какие-то вспышки болезней тут вообще каждый год. Люди знают, как справляться. Все работают сообща.

- Но цифры говорят о том, что пока продолжается рост числа заражённых и умерших. Это вас не беспокоит?





– Победить не удалось пока, да. Действительно нынешняя эпидемия отличается от предыдущих скоростью, с которой растут цифры. Мы каждый день смотрим статистику официальную. Очень быстро растёт число заражённых. Те, кто здесь живут дольше, чем я, чаще всего сравнивают происходящее с эпидемией SARS в 2003 году. Тогда смертность была выше. Но сейчас болезнь распространяется быстрее.

- Но для вас это первая эпидемия? Как давно вы там?

– В Таншане я с ноября 2019 года. Я и до этого жила в Китае, ещё школьницей тут училась. Сейчас продолжаю учить китайский язык. Параллельно преподаю английский и русский. Мой город сравнительно недалеко от Пекина. На скоростном поезде – час езды. Сейчас 170 заболевших в нашей провинции. 19 заболевших в самом Таншане.

Фото: Фото из архива Марии Смирновой

- Как вы попали под карантин?

– Нас закрыла наша же община. Закрыли в доме, где мы живём. Не можем покидать квартиру. У нас стандартный многоквартирный дом. Высотка. Мы приехали из отпуска. Нам сказали, что мы можем быть заразными.

Мы ездили в Лаос, возвращались через весь Китай. Мы были в Кунмине на юге, были в Пекине. Вот теперь 14 дней карантина, 4 уже отсидели.





- Кто вас контролирует? Охрана у дверей?

– У двери охраны нет, но на входе в дом есть КПП. И есть ответственные люди, которые проверяют нас. Если выйдем на улицу – сразу начнутся возражения и съёмки нас на видео.

- Кто-то уже сталкивался с этим?

– Моя подруга вышла в магазин. Её поймали местные жители на входе в дом. Дружина добровольцев. Отчитали, сняли на видео. Была очень долгая беседа. Скорее монолог. Сказали, что могут принять строгие меры. Угроз не было, но намёк был конкретный – «сидите дома, чтобы было лучше для всех». Эти же добровольцы взяли под контроль WeChat. Требуют дважды в день сообщать о своей температуре. Можно сказать, что у них «комсомольский задор».

- А что они могут сделать с вами, если нарушите предписания?

– Поскольку они тут все паникёры, думаю, что они просто позвонят кому-то выше в местное самоуправление, сдадут нас на карантин в медицинское учреждение. Госпитализация. Карантин тут сейчас вообще общая практика. Все, кто приехал в город, должны сидеть 14 дней на карантине в квартире. Но мы времени не теряем, учим китайский, рисуем, пытаемся развлекаться как можем. Хорошо, что есть друзья, с кем мы переписываемся. Продукты попросили купить у управляющей домом. Она нас и заперла здесь. Но она к нам относится по-человечески. Правда, выйти не даёт. Максимум – вынести мусор. И то будет упираться.

- Вы не боитесь брать продукты, неизвестно где купленные?

– Мы не покупаем ничего особенного. Сегодня вот попросили её купить колу, яйца, хлеб, мясо, фрукты. Всё вымыли, пожили в холодильник. Вся эта паника вокруг вируса она оправданна, но излишняя. Да, есть заболевшие, но не каждый же второй! Эти проблемы не означают, что мы тут все трясёмся и дрожащими руками всё намываем и обрабатываем.

- Но дезинфекции в Китае проводятся регулярно. Как это было в вашем случае?

– Мы в карантине в своей квартире, а не в медицинском учреждении. Нас самих не дезинфицировали. Но в доме обрабатывается лифт каким-то средством. Пищевой плёнкой замотаны кнопки в кабине. Везде есть салфетки. Везде пахнет хлоркой.

- Вы говорите «мы». У вас большая квартира, сколько вас там?

– Квартира двухкомнатная, мы решили с подругой пережить карантин вместе, нас двое. А так живем по отдельности. В любом случае, это лучше, чем сходить с ума взаперти поодиночке.

- А с соседями общаетесь? Как они на вас смотрят? Есть кто-то ещё в вашем доме на карантине?

– На нашем этаже ещё две квартиры, соседей не видим, так как не выходим, но их прекрасно слышно, и, судя по всему, они тоже в карантине, так как не выходят. Другие жильцы смотрят на нас всегда по-особому, так как мы иностранцы, дело даже не в вирусе, просто мы не такие и всегда вызываем интерес у местных. Сколько точно людей в карантине, я сказать не могу, но догадываюсь, что много, так как многие уезжали на новогодние праздники и по возвращении вынуждены пройти то же, что и мы.

- В вашем комьюнити много русских? Зачем народ едет в Таншань (численность населения там превышает 7 миллионов человек)?

– Человек 40 здесь русских. Кто-то работает, кто-то учится. Едут за зарплатой, хорошая зарплата. Кто-то работает в сфере развлечений, в клубах. Кто-то преподаёт иностранные языки. Кто-то фотограф.

- То есть стандартные «столичные» профессии, но платят больше, чем в России?

– Да. Платят больше. Даже фотограф зарабатывает в месяц больше 100 000 рублей.

- И пока эти выгоды перевешивают страсти от заокеанского искусственного интеллекта, который спрогнозировал 2,5 млрд заражённых и десятки миллионов смертей?

– Мы все читаем эти страшилки каждый день. Читаем и смеёмся.

- Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

– Возможно. Но пока обстановка вокруг говорит об обратном. Паника, конечно, есть, особенно среди китайцев. Есть паника и среди иностранцев. У нас есть отдельный общий чат с другими приезжими. Постоянно муссируется тема апокалипсиса, что мы все умрём, что это хуже, чем было в 2003 году. Но если здраво подумать, то всё не так страшно. Еда есть. Заболевших лечат. С каждый днём выздоровевших всё больше. Мы тут не видим смысла поддаваться истерии. У нас больниц, как в Ухане, не строят (в городе, откуда началась эпидемия, новую больницу на 1000 мест построили за 10 дней. – Прим. ред.). Всего 19 заболевших же.

- В чатах заметно намеренное провоцирование панических настроений?

– Я бы сказала, что просто большинство так устроено – любят будоражащую волну. Людям нравится обсуждать что-то страшное. Тех, кто специально разжигает, я не увидела.

- Вы когда по мессенджерам маме говорите, что всё хорошо, она вам верит?

– Конечно, не верит! Потому что по российскому телевидению показывают страшные вещи. У меня в семье страшная истерия. Все очень хотят, чтобы я приехала домой, что невозможно пока. Я надеюсь, что семья постепенно поймёт, что со мной всё в порядке. Я жива. У меня есть еда. Да, я закрыта, но тем не менее.

- Сколько занятий с учениками вы уже отменили?

– Пока ничего не отменила. Но если ситуация не улучшится, то с марта перейдём на онлайн-обучение.

- А кто и зачем вообще учит русский в Таншане?

– Студенты. Я работаю с ними в местном университете как носитель языка, с которым студенты практикуются. У некоторых на первых курсах есть профильный русский, обычные группы по 40 – 50 человек. Но по сравнению с общей массой процент людей, изучающий наш язык, очень мал.

- Что видно в окно?

– Вчера целый день красиво шёл снег. Сегодня дымка. Тоже красиво. Сейчас уже темно.

Фото: Фото из архива Марии Смирновой

- Рядом с вами Бохайский залив Жёлтого моря. Очень мощная портовая инфраструктура по всему побережью. Известно, как изменилась работа портовых служб?

– Об этом мы не знаем. Об этом СМИ не говорят. Но могу сказать, что, судя по картинке в окне, в промышленном смысле наш город не живёт. Улицы абсолютно пустые. Общественный транспорт не ходит. Всё закрыто. Очень редко можно кого-то встретить. Но супермаркеты работают. Людям же надо еду где-то покупать. У нас давок в продуктовых магазинах не было. Но на входе стоят люди с градусниками. Всё обрабатывается. Везде антисептики стоят на кассах. Но давки нет.

- Вы обсуждаете, почему Китай до сих пор не дал России штаммы вируса, чтобы наши профессионалы начали делать вакцину? И. о. директора НИИ гриппа нам рассказал, что к середине февраля ждут всплеска заболевания в России, а данных по вирусу мало.

– Насколько мы знаем, из России в Китай отправлены пять врачей для изучения вируса. Об этом в том числе китайские СМИ сообщили. Но недовольства, что китайцы не делятся с нашими эпидемиологами, у местных русских здесь нет. Вообще у большинства россиян в Китае отношение к вирусу равнодушное. При этом главный топик у нас в чате – коронавирус. Но это китайский WeChat. Всё остальное заблокировано.

- Но мы говорим по WhatsApp.

– Я просто пользуюсь VPN. Всё работает для тех, кто грамотен технически.

- Вы понимаете тех, кто в петербургском общественном транспорте при встрече с человеком, похожим на китайца, стремится забиться от него подальше в угол? Насколько такая физиологическая фобия оправданна?

– Абсолютно неоправданно. Не понимаю таких людей. Нелогичные действия. Мне кажется, это говорит о зашоренности умов. В России китайцев воспринимают как некую единую массу, где если заболел один, то заболели сразу все. Никто не различает их между собой. Как только началась эпидемия, с таким уровнем развитости общества, естественно, сразу пошли панические атаки – «все китайцы заразные». Но, к счастью, такое отношение в России не у всех. Я знаю и других людей.

- Когда теперь домой? Готовы и в Петербурге посидеть в карантине дома?

– Домой в конце апреля, на майские праздники. В собственной квартире, конечно, готова была бы отсидеть карантин.

- А если в Боткинскую больницу увезут?

– Боткинской больнице всегда предпочту свою китайскую высотку (смеётся). Надеюсь, что к концу апреля всё закончится. И угроза гостить дома в больнице отпадёт.

P. S. Как приехавших из Китая в Петербурге насильно отправляют на карантин в Боткинскую больницу, читайте в материале "Фонтанки".

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»