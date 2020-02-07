Пиломатериалы и фасовка продуктов. Смольный разыграл на аукционе два участка для строительства заводов

Власти Петербурга выделили землю для строительства двух новых заводов. Как сообщили 7 февраля в комитете имущественных отношений, его подведомственная структура СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» разыграла на аукционе участки в Невском и Красногвардейском районах.

В результате торгов АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» получило 11 772 кв.м на проспекте Большевиков, участок 67 (южнее дома № 52, корпус 6, литера О). Ранее компания заявляла о планах вложить 300 млн рублей в сушильный комплекс пиломатериалов производительностью 36 тыс. куб. м в год. За пользование землей она будет платить в бюджет 3,8 млн рублей в год.

АО «Завод Интеграл» получило в аренду участок площадью 5 113 кв. м. по адресу Анисимовская дор., участок 1 (северо-восточнее дома № 17, литера А). Компания предложила за землю 1,59 млн рублей в год, что позволило ей обойти трех других претендентов. По данным комитета по инвестициям, на участке планируется построить предприятие по фасовке продуктов питания.



