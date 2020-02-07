Полусухой закон. Из-за политики жителям Лисьего Носа станет сложнее выпить

Над жителями поселка Лисий Нос, которые полгода назад вышли на улицу в защиту честных выборов, нависла новая угроза: деалкоголизация. Некоторые депутаты убеждены: эта битва тоже политическая.

Центральная часть Лисьего Носа — поселка в Приморском районе Петербурга — грозит стать зоной, свободной от алкоголя. Освободителями выступают местные депутаты — в частности, глава муниципалитета Вадим Грудников. Они приняли решение, которое запрещает торговать спиртным двум магазинам — всего их в поселке, по словам местных жителей, пять. Убытки понесет владелец — бывший глава Лисьего Носа, который шесть лет назад потерял мандат, а теперь рискует потерять и бизнес.

Решение запретить торговлю алкоголем в радиусе трехсот метров вокруг детских садов, школ, поликлиник и других социальных объектов депутаты Лисьего Носа приняли 5 февраля. В силу оно пока не вступило. С инициативой выступил глава поселка Вадим Грудников, сообщили «Фонтанке» члены совета. Эта норма — не новшество: на всей территории Петербурга такое ограничение действует и сейчас, правда, оно в двадцать раз менее строгое. Депутаты петербургского Заксобрания убрали торговцев алкоголем с глаз детей всего на 15 метров. Их поселковые коллеги пошли в борьбе с алкоголем дальше.

«К жене одного из депутатов за январские праздники дважды приставал алкаш, — рассказал «Фонтанке» о подробностях обсуждения проекта Вадим Грудников. — Мы развиваем спорт, мы за здоровое поколение. И приняли это решение, чтобы в том месте, где гуляют дети и родители, не поставили ларек со спиртным. В Петербурге застройка гораздо более плотная, если там установить такие радиусы, то вообще торговли не будет. А у нас застройка другая, и такая возможность есть». Новое ограничение запрещает торговать алкоголем в основном в центре поселка: там сосредоточены социальные учреждения. «Нам не хотелось бы, чтобы на центральной площади поселка находились люди в состоянии опьянения. А то у нас праздник — а рядом стоят пьяницы и напевают», — заключил глава Лисьего Носа.

Магазинов, торгующих алкоголем, в центре поселка два. Один — SPAR — недавно закрыл все свои точки в Петербурге из-за долгов. Второй — мини-маркет «Вирон» — смотрит прямо на детскую площадку. Запрет на продажу спиртного в этих точках ударит лишь по одному человеку: Виктору Шарганову, который до 2014 года был главой Лисьего Носа. Его семье принадлежит и сам мини-маркет, и здание, которое до недавних пор арендовал SPAR. Место магазина SPAR намерен занять его конкурент «Реалъ» — по крайней мере, был намерен, пока депутаты не ввели сухой закон в центральной части поселка.





Конфликт между нынешним главой Лисьего Носа Вадимом Грудниковым и его предшественником начался еще шесть лет назад, во время предыдущих муниципальных выборов. Тогда Виктор Шарганов потерял не только должность руководителя муниципалитета, но и депутатский мандат вообще. Оппонентов бывший глава Лисьего Носа обвинял в фальсификациях. Тогда, кстати, дело тоже не обошлось без алкоголя. Виктор Шарганов, выступая в непривычной для кандидата от «Единой России» роли разоблачителя, утверждал, что его конкуренты «обрабатывали местных пьяниц» и покупали их голоса, ссылаясь на слова «самих алкоголиков» https://munizipal.zaks.ru/archivemo/3787. Взять реванш на последних выборах в муниципалитете Виктору Шарганову не удалось: кандидатом его не зарегистрировал избирком. Сентябрьское голосование в Лисьем Носу, как и в 2014 году, было скандальным.

Вадим Грудников сказал «Фонтанке», что не знает точно, сколько магазинов затрагивает введенный депутатами запрет: этого муниципальный совет, по его словам, не просчитывал. По его словам, установить радиус именно в 300 метров предложили сами жители — члены общественного совета при муниципалитете — еще в прошлом созыве. Обоснования метража они не делали, уточнил глава муниципалитета. «В тех магазинах, которые попали под ограничение, почти никто из депутатов — мы перекинулись мнениями — алкоголь не покупает. Берут в других магазинах. Так что проблем с алкоголем не будет, а счастья будет много», — спрогнозировал он эффект от принятой нормы. Сколько всего магазинов в Лисьем Носу продают спиртное, оперативно он уточнить не смог, сказал навскидку: пять или семь. Причина неосведомленности прояснилась по ходу разговора: Вадим Грудников сказал, что алкоголь хоть и употребляет, но покупает его не в Лисьем Носу. «[Я покупаю] в других магазинах и другого уровня алкоголь. Ну, я пью хорошие вина, в Лисьем Носу хорошие вина не продаются. Я же не алкоголик, просто иногда выпить могу чего-нибудь вкусненького, хорошего».

В зоне, на которую сухой закон не распространяется, остаются три магазина со спиртным, сказала «Фонтанке» депутат Екатерина Михалева. Один — совсем маленький и на отшибе. Два других, тоже расположенных на окраине, — «Магнит» и «Норманн». Помещение в аренду этим магазинам сдает семья предпринимателя Владимира Ковалева. Расположенный в центре города супермаркет — его главный конкурент. Вадим Шарганов уверен: депутаты приняли решение ограничить зоны продажи алкоголя, чтобы уничтожить его бизнес и сократить конкуренцию.

«Дискуссия по поводу этого проекта была долгой и бурной, — рассказала « Фонтанке» Екатерина Михалева. — Главный вопрос, который мы обсуждали — не лишимся ли мы после запрета продажи алкоголя большого продуктового магазина в центре, не откажется ли новая торговая сеть заезжать на место супермаркета SPAR. Но потом пришли к выводу, что в Петербурге есть торговые сети, которые работают без алкогольной лицензии, — например, «Семья». Это значит, владельцу помещения нужно просто немного уступить в цене, чтобы новый магазин все же въехал». При этом сеть «Семья» принадлежит тем же владельцам, что и закрывшийся SPAR, — магазины под этим брендом тоже закрылись по всему Петербургу.

«Сейчас идет смена арендатора [в помещении бывшего SPAR], и [мы приняли норму], чтобы новый [потенциальный арендатор] сразу понимал, что там алкоголя не будет, и исходя из этого уже принимал решение, заходить ему сюда или нет», — сказал Вадим Грудников.

«По нашим данным, юристы владельца помещений работают над тем, чтоб отменить решение муниципального совета. Но это может занять несколько месяцев. Будем открывать магазин, но договариваться о скидке за аренду, поскольку невозможность продавать алкоголь может существенно сказаться на экономических показателях. Такое ощущение, что все законы в последнее время принимаются, чтобы собрать побольше штрафов с бизнеса», — сказал «Фонтанке» владелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

Поддержавшая проект решения депутат Екатерина Михалева — воспитатель детского сада — говорит, что в центре Лисьего Носа действительно часто собираются выпившие люди, и видеть их рядом с детьми неприятно. «Есть три асоциальных элемента, которые ошиваются на улице. Особенно один противный тип, который ко всем цепляется, известная в поселке личность, — соглашается депутат Иван Хархордин, который голосовал против инициативы. — Но под видом защиты от двух-трех алкоголиков плохо сделали всему поселку. Решать вопрос с их поведением должна полиция: когда мы выходили на народный сход против фальсификаций на выборах, к нам целый заместитель начальника районного отделения приехал https://www.fontanka.ru/2019/09/12/028/, а с одним дятлом правоохранительные органы справиться не могут». Иван Хархордин говорит: «Есть подозрения, что это решение приняли в пользу магазинов, расположенных за пределами центра: понятно же, что народ одновременно заходит и за алкоголем, и за едой. И заставлять человека идти на один край поселка за мясцом, в другую часть — за винцом, не очень разумно».





Мария Карпенко, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру».