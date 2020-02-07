Не успел выпасть снег, как начались нарушения. Прокуратура наказывает жилкомсервисы за плохую уборку

К первым снежным дням в Петербурге оказались не готовы управляющие компании. Во время прокурорской проверки в Пушкине и Шушарах наледь на крышах, неочищенные дорожки у жилых домов и гололёд обнаружили по 13 адресам.

Как 7 февраля пояснили «Фонтанке» в прокуратуре города, смотреть на то, как ответственные справляются с первой за год метелью, специалисты отправились накануне утром. Предупреждения 6 февраля получили жилкомсервисы №1 и №2 Пушкинского района. Недостатки в четырёх случаях нашли в уборке дорог Павловска.

В ночь со среды на четверг после первого с января снегопада с улиц вывезли больше 1400 кубометров снега. Пока одни просили оставить хотя бы немного сугробов, другие лично следили за работой дорожников.

Зимой 2019 года горожане пережили «стихийное бедствие»: несколько десятков человек пострадали из-за наледи, которая ежедневно образовывалась на крышах и в центре, и в спальных районах и падала на прохожих.



