Даешь жилье - больше и выше. Где хотят «расквартировать» Петербург

Землевладельцы и просто интересанты в Петербурге готовят территории под жилое строительство. «Фонтанка» посмотрела, кому комиссия по Генплану сказала «нет».

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге в преддверие нового Генплана накопились стопки заявок по изменению функционала земель. В частности, по переводу сотен гектаров рекреации, промышленных или деловых участков под жилую застройку, в подавляющем большинстве — многоэтажную. Самые крупные — в Приморском, Выборгском и Красносельском районах. Комиссия по внесению изменений в главный градостроительный документ рассмотрела часть поправок, большинство получили отрицательный отзыв.

Пачки заявлений рассматривает профильная комиссия. Какие-то из них поданы еще в 2015 году, основная масса пришлась на конец 2018-го и 2019-й. Строительство новых жилых кварталов в городе на фоне нехватки объектов социальной и транспортной инфраструктуры — вопрос, как минимум, острый. Заметная часть заявок как раз про жилую стройку. Пользователи, собственники и интересанты хотят оформить под жилье сотни гектаров, которые сейчас находятся в промышленных, деловых или рекреационных зонах. После прохождения комиссии предложения попадут на общественные слушания, и только затем — на рассмотрение Заксобрания.

На Васильевском острове «Гостиничный комплекс Прибалтийский» предпринял попытку перевести 1,9 га участка аквапарка «Вотервиль» из деловой в зону многоэтажной застройки для «формирования гармоничного сочетания жилья и гостиницы».

На западной оконечности острова территорию в 63 га южнее «Прибалтийской» хотят застроить жильем. В администрации района «Фонтанке» пояснили, что речь идет о 70 тысячах кв. метрах жилья, двух детских садах и школе. Заявитель — администрация и ООО «Галерная гавань». Совладельцами компании являются «Газпромбанк-Инвест» и ООО «Пальмира».





На набережной Карповки, рядом с Иоанновским монастырем, аккумуляторная компания «Ригель» хочет построить жилье. Комиссия учла поданную в ноябре 2019 года заявку на перевод 0,1 га вдоль реки в зону многоэтажной застройки. С двумя соседними участками на 2,6 га компании повезло меньше — поправки о переводе из из «промки» в деловую зону в связи с будущим редевелопментом было отказано. Правда, одновременно превратить территорию в рекреацию предложил и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

На Петровской косе, которую активно застраивают жильем, было предложено учесть в редакции комиссии поправку управляющей организации ООО «УК «Созвездие» и «Петроградской базы «Автотранс», переводящую 1,8 га под жилую и общественно-деловую застойку. Участок примыкает к территории Речного яхт-клуба, который комитет по спорту просил оставить в рекреационной зоне спортивных сооружений. Рассмотрение заявки отложили.

В Центральном районе комиссия решила учесть поправку 2019 года «дочки» «Ростелекома» «Телеком-5» о переводе участка на улице Некрасова, 3-5, из зоны объектов инженерной инфраструктуры — в зону деловой застройки. Территория ранее не была выставлена на продажу как непрофильный актив. К слову, расположенное по этому адресу здание — Некрасовский телефонный узел — является выявленным объектом культурного наследия.

«НПП «Краснознаменец» в Красногвардейском районе предприняло попытку перевести более 36 га на Капсюльном шоссе из рекреационной зоны в многоэтажное жилое строительство. Комиссия предложение не оценила.

В конце декабря 2019 года компания «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» подала заявки на перевод в общей сложности более 113 га в Красногвардейском районе. Это территории по обе стороны от Пискаревского проспекта, ограниченные КАД. Из них две заявки почти на 80 га комиссия отклонила, остальное — перевод из «индивидуальной» в многоэтажную застройка — было решено учесть в редакции комиссии.

В пресс-службе Группы ЛСР «Фонтанке» прокомментировали, что изменения были предложены на перспективу, а участки застройщик готовит под собственные проекты, продажа актива не планируется.

На Октябрьской набережной, 38, одном из последних оставшихся в этой локации «свободных» мест, Игорь Гинзбург и ООО «НПФ «Пигмент» посчитали нецелесообразным развитие деловой застройки на более 9 га. Более привлекательным им показалось многоэтажное жилое строительство. Комиссия мнение не разделила и отказала.





Вице-губернатор Николай Бондаренко предложил перевести более 60 гектаров в поселке Хвойный под многоэтажную жилую застройку. Сейчас по Генплану территория относится к зоне режимных и военных объектов — в советское время здесь находилась войсковая часть. Рассмотрение вопроса отложили.

ООО «Петергофстрой» может получить возможность застроить высотками 19,8 га северо-восточнее Петергофского шоссе и проспекта Буденого. В проекте Генплана зоне предлагается присвоить статус лесов и территорий зеленых насаждений. Заявитель попросит многоэтажную застройку. Комиссия решила учесть предложение в своей редакции, то есть на общественные слушания оно попадет с определенными правками.

Северо-западнее пересечения Волхонского и Красносельского шоссе ЗАО «Предпортовый» попросило установить зону многоквартирной малоэтажной застройки почти на 70 га. Было решено учесть предложение в редакции комиссии.

Менее повезло другим заявителям. Например, на проспекте Обуховской обороны, дом 51 ООО «НЗЛ» попросил перевести более 40 га в многоэтажную застройку. Почти три года пролежала аналогичная заявка АО «Трансмашхолдинга» – 42 га на улице Седова, 45. В конце 2019 года уже «Октябрьский вагоноэлектроремонтный завод» попросил перевести территорию под жилье, объяснив: «расположение завода вблизи жилого массива значительно влияет на эффективность сбытовой и заготовительной логистики завода». «Советская звезда» в Адмиралтейском районе хотела согласовать под жилье более 4 га — на Лифляндской улице.

Завод «Электросила» просил еще в 2015 году об аналогичном изменении участка почти в 30 га на Московском проспекте, 158. Точно такое же предложение поступило и в отношении почти 24 га на Пулковском шоссе, 30. Заявителем значится ООО «Городские кварталы».

Некий Шутов Н.М. хочет приподнять высотность жилой застройки с индивидуальных домов до многоэтажных на 38 га в Петродворце на Ропшинском шоссе. «Новые кварталы Петергофа» также потерпели неудачу с поднятием высотности на 44 га на Ропшинском шоссе.

На набережной реки Екатерингофки в Кировском районе владельцы 3 га напротив парка могут получить возможность реализовать жилой проект. Пять участков по заявке «Невской мануфактуры», ООО «Девелопмент групп» и «Екатерингофка 19» предлагается перевести из деловой зоны в зону средне- и многоэтажного строительства. В проекте нового Генплана территорию хотят перевести в зону транспортной инфраструктуры. Вердикт — учесть предложение в редакции комиссии.

ЗАО «Петроспирт» хочет подготовить под строительство жилья Грязный остров в Кировском районе. Заявку приняли в редакции комиссии. Это означает, что она, скорее всего, будет скорректирована.

Отложили рассмотрение вопроса об изменении функциональных зон на 486 гектарах, которые ограничены Ленобластью, Ольгинской дорогой, Заречной, Парковой и Пляжной улицами, а также Южным ручьем.

Анна Персиянова, которую называют родственницей скончавшегося в конце 2018 года бизнесмена Игоря Минакова, предприняла попытку перевести 39 га в Парголово из деловой в многоэтажную застройку. И получила отказ. Она является совладелицей ряда компаний, работающих на строительном рынке. В 2018 году комиссия по Генплану уже одобряла перевод более 160 га в этой же локации в зону среднеэтажной застройки. Кроме того, было решено отложить рассмотрение самой масштабной из заявок — 1081 га в районе реки Каменка. Список из 16 компаний, в числе которые «Перспектива», «Новая Каменка», «Чистый ручей», «Шуваловский» и так далее, хочет перетасовать рекреационные, транспортные и инженерные зоны, а также многоэтажное строительство. Компаниями, в основном, напополам, владеют Юрий Чичоян и Анна Персиянова. Точно также отложили и другую заявку по части этой территории, поданную депутатом Сергеем Никешиным. На почти 630 га парламентарий предложил установить зону многоэтажного жилья. По действующему Генплану это зона ЖМР — то есть территории, которые в перспективе могут стать жилой застройкой.

Депутат Сергей Никешин предложил перевести 39 га территории общественно-деловой застройки северо-западнее пересечения Выборгского и Суздальского шоссе в многоэтажное строительство и рекреацию. Заявка была отклонена. А его коллега депутат Александр Ходосок с таким же успехом предложил изменить под жилое строительство 5,2 га за торговым центром «Гранд Каньон».

Строить жилье на проспекте Непокоренных, 63 хочет ЗАО «Норд-Овощ». За компанию «вписалась» депутат от «Единой России» Елена Рахова. Комиссия не впечатлилась.

На территории восточнее Орловского карьера может появиться новый квартал. «Асфальтобетонный завод №1» попросил перевести 8,8 га в зону 3ЖД. Комиссия по внесению изменений в Генплан рекомендовала учесть предложение.

В этом случае, наоборот, новость должна обрадовать жителей микрорайона, которые ранее неоднократно высказывали неудовольствие соседством с заводом. В пресс-службе «АБЗ-1» пояснили, что совместно со Смольным прорабатывают варианты перебазирования производства. Переезд — процесс затратный, и подготовка участка под жилой проект может поспособствовать решению проблемы поиска финансирования.

Более сотни гектаров между Парашютной и Ново-Никитинской улицами еще в конце 2018 года хотел перевести в жилье депутат Андрей Анохин. Рядом постепенно растут кварталы новостроек. Инициатива парламентария не получила поддержку комиссии.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»