Под Казанью разбился частный вертолет. Один человек из троих точно жив, на борту мог быть депутат Госдумы

Вертолет «Белл» с тремя людьми на борту потерпел крушение под Казанью. Один выжил, судьба остальных неизвестна.

Как сообщили «Фонтанке» 7 февраля в Приволжской транспортной прокуратуре, вертолет принадлежит компании «Восток транс» (Казань). По данным СМИ, владельцем может быть депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Неизвестно, находился ли он на борту.

Вертолет упал неподалеку от Лаишево. По предварительным данным, связь с бортом была утеряна примерно в 28 км от Казани.

«Один точно жив, его видно с вертолёта спасателей. Ситуация осложнена тем, что вертолёт упал в лесу. Судьба остальных неизвестна», – сообщает пресс-служба ведомства.

Пока вертолёт спасателей не может приземлиться. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.



