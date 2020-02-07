NASA попросила частные автомобильные компании помочь в создании нового лунного ровера

В рамках программы «Артемида», предусматривающей посадку на Луну уже в 2024 году и создание к 2028 году постоянной станции, американское космическое агенство NASA обратилось к автомобильным компаниям с просьбой помочь в создании лунного транспортного средства (Lunar Transport Vehicle или сокращенно LTV).

Согласно требованиям NASA, будущее лунное транспортное средство должно быть открытым, негерметичным, легко управляться и, поскольку на Луне отсутствует кислород, приводиться в движение электричеством, пишет Motortrend.

Исходя их этих задач, отмечает издание, сразу видятся несколько прямых кандидатов на роль «лунного транспорта», которые даже не потребуют особых переделок. Это, например, Tesla Cybertruck, который, как известно, Илон Маск готовит для Марса. Другими кандидатами могут стать будущий GMC Hummer EV или Rivian R1T.

Свой «лунный ровер» готовят и японцы, но не для NASA, а для японского космического агентства и европейцев. Toyota уже представила эскизы своего «лунохода», но он почти полная противоположность тому, что хотят американцы, – это закрытое герметичное транспортное средство, рассчитанное на долгое пребывание двух астронавтов и способное преодолевать расстояния до 10 000 километров.

На самом деле конкурс на «лунный джип» открыт для всех. С его условиями можно ознакомиться в интернете.



