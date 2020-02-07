Курьер получит новый автомобиль бесплатно за то, что проехал на старом миллион миль

Работающий курьером американец из Чикаго Брайн Мерфи проехал на своем пикапе Nissan Frontier миллион миль, то есть более 1,6 миллиона километров. Свой автомобиль в стандартной комплектации он купил в ближайшем автосалоне в 2007 году. Теперь компания Nissan готова обменять его четырехколесного ветерана на новый, точно такой же.

Модель Nissan Frontier (он же Nissan Navara второго поколения) выпускается с 2004 года практически в неизменном виде, поэтому Мерфи может получить точную реплику своего пикапа, пишет The Drive. Даже цвет у новой машины будет прежний – ярко-красный.

Впрочем, кое-что в новом Frontier будет другим: самое существенное – обновленный двигатель, который предназначен для будущего поколения «Фронтиров», обещанного японцами в следующем году. Другим отличием будет автоматическая коробка передач, которую попросил установить сам Мерфи, поскольку, по его словам, он «устал переключаться вручную».

В обмен японская автокомпания забрала старый пикап для использования в качестве музейного экспоната и выставочного образца — как доказательство исключительной надежности своей продукции. Сейчас он выставлен на автошоу в Чикаго.





Мерфи пригласят на завод Nissan в штате Миссисипи, где он сможет наблюдать за сборкой своего пикапа, а пиарщики японской компании – сделать из этого очередное видео. Бросать свою работу курьер не собирается еще минимум шесть-семь лет, так что новый пикап не будет простаивать в гараже и успеет проехать если не миллион миль, то, возможно, хотя бы полмиллиона.



