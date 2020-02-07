Аэропорты Хельсинки и Копенгагена усиленно чистят после пассажирки с подозрением на коронавирус

Часть терминала №3 аэропорта Копенгагена изолирована для уборки – оттуда госпитализировали с подозрением на коронавирус китаянку, прилетевшую из Хельсинки. Об этом 7 февраля сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

Прежде чем улететь в Данию, пассажирка находилась в том числе в нешенгенской зоне аэропорта Хельсинки, куда также прибывают авиапассажиры из России.

"Рейс Sichuan Airlines из Чэнду через Хельсинки в Копенгаген. Самолет приземлился в аэропорту Хельсинки в пять часов утра и прибыл в Копенгаген около семи часов вечера, – говорится в сообщении. - Finavia исследует возможные маршруты, по которым транзитный пассажир мог пройти в аэропорту Хельсинки, и проводит уборку помещений".





Ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL ждёт результаты анализов из Дании для того, чтобы в случае подтверждения диагноза дать соответствующие инструкции.

Ранее THL сообщил, что первую и пока единственную в Финляндии пациентку, у которой обнаружили коронавирус, выписали.