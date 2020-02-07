Столкновение на «желтый» в Красном Селе попало на видео, погибла пассажирка

Спешка водителей привела к трагедии в Красносельском районе Петербурга днем 7 февраля. В столкновении легковушки и микроавтобуса погиб человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 12:35 у дома 10 по проспекту Ленина в Красном Селе. Там столкнулись автомобиль Skoda Rapid под управлением молодого человека 25 лет и микроавтобус «ГАЗель». В результате пассажирка «Шкоды», женщина лет 25-30 на вид, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Столкновение произошло на регулируемом перекрестке проспекта Ленина с Гвардейской улицей, уточняют в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что водитель «ГАЗели» решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. Водитель «Шкоды» тоже не стал ждать «зеленый» и стартовал раньше.





В итоге Skoda получила удар в левый бок. Он пришелся на пассажирскую дверь, легковушку закрутило на дороге и отбросило в светофор. Также видно, как из «Шкоды» самостоятельно вышли водитель и передний пассажир.

Видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село/Youtube

Это не первое подобное ДТП на данном перекрестке. Утром 17 января там столкнулись Ford Focus и Renault Sandero, после чего «Форд» вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода. Она получила тяжелые травмы. Камера запечатлела, что «Фокусу» в момент ДТП горел «красный».