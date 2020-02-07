Рост оптовых цен в Петербурге почти на 600%. ФАС рассказала, как подорожали медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса

ФАС России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах России. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 7 февраля.

Сильнее всего средства защиты на фоне эпидемии коронавируса подорожали в Ивановской области (485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетии (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%).

Ретейлеры были вынуждены поднимать цены из-за роста стоимости в оптовом звене. Так, наибольший рост закупочных цен в декабре 2019 г. – январе 2020 г. был зафиксирован в Республике Адыгее (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%.), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%)

В 24 субъектах РФ повышения розничных цен не были связаны с подорожанием в оптовом звене, сообщил Андрей Цариковский, статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России. По каждому из этих случаев будут проведены контрольные мероприятия.

Ранее ФАС предложила создать оперативный штаб по контролю за ценами на средства защиты от коронавируса с участием местных властей, Росздравнадзора, ФАС и правоохранительных органов. Согласно данным на 7 февраля, число заболевших в мире выросло до 31 479 человек. За сутки прирост составил 11,3% (3203 случая). Скончались от коронавируса 637 человек. Большинство заболевших находятся в Китае.



