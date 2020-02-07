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Происшествия
07.02.2020 17:53
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Экстремальное судовождение. Экипаж затонувшего траулера предупреждали о шторме

Судно «Поньгома» перед выходом из порта получило тревожную метеосводку. Капитан Виктор Питкевич не стал отменять переход в Калининград. Высокая волна и жесткий ветер обледенили траулер и пустили его на дно.

Экстремальное судовождение. Экипаж затонувшего траулера предупреждали о шторме

автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ / коллаж

Семь граждан России спасли в Финском заливе, двух человек госпитализировали с переохлаждением. Они полтора часа просидели в залитом водой надувном плотике. «Фонтанка» восстановила хронологию гибели рыболовецкого траулера.

«Поньгома» находилась на ремонте в порту Приморск. Она приписана к Петербургу, но работает преимущественно в Калининграде. На утро 6 февраля экипаж запланировал переход.

Траулеру в этом году исполняется 35 лет. Он 23 метра в длину и 6 метров в ширину. Высота борта – чуть больше трех метров. Мощность главного двигателя «Поньгомы» – 370 лошадиных сил. (Такую, к примеру, выдает не самый энергичный в своем классе лифтбек KIA Stinger). Экипаж состоял из семи человек – шести жителей Калининграда и одного жителя Петропавловска-Камчатского. Капитан судна – 50-летний Виктор Питкевич.

delfi.ee

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Служба управления движением судов (СУДС) порта Приморск (подразделение Росморпорта) каждые сутки в 13 часов делает обзор погоды по востоку Финского залива. Накануне выхода метеосводки передавались экипажам несколько раз – погода резко менялась. Синоптики обещали усиление западного, северо-западного ветра до 22 метров в секунду, температуру воздуха до минус пяти градусов, высоту волн в открытой части залива до двух метров. Последняя перед отправлением траулера из Приморска сводка передавалась как «предупреждение о неблагоприятном явлении».

В шесть утра 6 февраля «Поньгома» вышла из Приморска, но не спешила добраться до фарватера. Траулер следовал вдоль финского берега, пока это было возможно.

По просьбе «Фонтанки» в СУДС Приморска прокомментировали маршрут траулера:


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«Капитан «Поньгомы» решил идти северным путем, через мыс Пологий в сторону Выборга, а оттуда – в район Гогланда. Финским берегом он прикрывался от сильного западного ветра, в надежде на меньшую волну».

На преодоление примерно 200 километров «Поньгома» затратила восемнадцать часов, то есть двигалась со скоростью около 11 километров в час. Это почти в два раза меньше, чем указано в характеристиках судна. Притом что двигалось оно пустым.

О последних часах жизни траулера капитан Виктор Питкевич рассказал в интервью эстонскому изданию ERR.


«Погодные условия были на пределе для траулера – высокая волна, обледенение. Мы останавливались и «окалывались», – говорит Питкевич.

Из-за непогоды отказала рулевая машина. Стоявший на вахте капитан перешел на аварийное управление, но безрезультатно. В отсек с рулевой машиной поступала вода. Траулер в течение получаса лег на борт.

«Выбирались как из танка – через люк. Потом сидели на [лежавшем на борту] судне, спустили плотик, отплыли метров на тридцать, траулер встал носом вверх и благополучно пошел на дно», – вспомнил Питкевич.

При затоплении «Поньгомы» сработал аварийный буй. Сигнал бедствия с судна наземные службы приняли около полуночи 7 февраля. Траулер находился в пятнадцати милях к северу от эстонского полуострова Юминда.

Просьбу о помощи передали ближайшему к месту затопления судну – танкеру SCF Angara, который шел из Усть-Луги в Копенгаген. Он подошел примерно через полтора часа. Надувной плот, в котором находились моряки, уже подтопила вода.

Jaanus Lensment / delfi.ee/

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«Экипаж подняли на борт, согрели, накормили, выдали сухую одежду и быстро эвакуировали»,- сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Совкомфлот».

Двое – механик Мельников и матрос Попов – сильно переохладились. Их забрал подоспевший первым вертолет из Финляндии и доставил в больницу Хельсинки. Остальных отправили в Эстонию. С танкера в вертолеты моряков поднимали в люльке.

«Фонтанка» связалась с супругой механика Сергея Неворотова. Олеся сообщила, что муж позвонил с чужого номера утром 7 февраля.

«Он рассказал о трехметровых волнах, которые встретили «Поньгому» в открытой воде. Судно затопило почти сразу, еле успели перебраться на плот. Все личные вещи пропали, моряки ничего не успели взять с собой. Мне кажется, им не должны были разрешать выход в залив», – говорит Олеся.

В СУДС Приморска «Фонтанке» уточнили, что на утро 6 февраля капитан обладал всей информацией о погоде, а ограничить выход в море может только капитан порта. Таких указаний не поступало, и капитан траулера самостоятельно принимал решение. «Вытолкать» с территории порта судно не могут.

Моряков готовят к перевозке в Санкт-Петербург. Дипломаты оформляют им выездные документы.

Затонувший траулер принадлежал ООО «Надежда», входящему в состав мурманской рыбопромысловой группы «Норд Пилигрим» семьи Тузовых. Ее совокупная выручка превышает 5 млрд рублей в год. С лета 2019 года судовладелец пытался избавиться от «Поньгомы», выставив на продажу за 12 миллионов рублей. 

«Фонтанка.ру»

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