«На том же Крайнем Севере люди так и живут». Семье в Ленобласти вместо дороги до школы для ребенка предложили отдать его в интернат

Семья из Петербурга после переезда на свежий воздух в Баландино Пашского сельского поселения Волховского района столкнулась с обеими российскими проблемами. Из-за невозможности починить дорогу в администрации района посоветовали отдать девятилетнего сына на пятидневку в интернат.

Историю семьи Кологреевых 7 февраля рассказывают 47news. Школа, в которую ходит ребенок, находится в восьми километрах от их дома. Семья подала заявку на специальный автобус, но получила отказ. Чиновники подсчитали, что состояние дороги до деревни настолько неудовлетворительное, что государственный транспорт доберется от дома ребенка до учебного заведения за 1 час 20 минут. Что якобы превышает санитарно-эпидемиологические нормы в два раза.

Поэтому заместитель главы Волховского района по социальным вопросам Светлана Конева предложила семье либо перейти на дистанционное образование, либо отдать ребенка в интернат.

«Они просто не оценили реальность. Приехали сюда со своим питерским менталитетом, будто им все должны. Другие же как-то справляются, нашли выход с соседом на УАЗике. Его мы тоже знаем, он в администрации Паши работает. Могли чем-то пожертвовать, вставал бы ребёнок чуть раньше», – прокомментировала изданию чиновница.











А вот о починке дороги речи не идет. Ремонт, по мнению руководства района, стоит слишком много.

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