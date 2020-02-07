«Вы абсолютно здоровы, но мы вас не отпустим»: петербурженок принудительно забирают из домов в коронавирусный карантин

Магнитный замок, глухие стекла в окнах, еда через бокс в стене. Это отделение для особо опасных больных - карантин по коронавирусу в Боткинской больнице. Не так читательницы «Фонтанки» Алла и Наталья планировали провести ближайшие 14 дней. Ничего и не предвещало.

«Фонтанка.ру»

Отпуск на Хайнане у 32-летней домохозяйки Аллы из Петербурга сразу не заладился. Из-за коронавируса закрыли все экскурсии. А потом, 30 января, «Анекс Тур» решил вернуть всех петербуржцев досрочно домой – чартерным рейсом через Южно-Сахалинск. Но там посадить борт сразу не смогли из-за погоды, «Фонтанка» об этом писала. На временной остановке в Хабаровске Алла успела сдать все экспресс-анализы на коронавирус. Они были чистыми, и она спокойно вернулась в Петербург. Уже в Пулково её предупредили, что если вдруг, может быть, она почувствует себя плохо — при любых симптомах надо обратиться к врачам. Этот совет и стоил ей свободы.

Как ответственный гражданин Алла, когда у неё без температуры в ночь на 4 февраля заболело горло, вызвала скорую. Ничего кроме покраснения у неё не нашли, а чтобы прописать таблетки, с утра прислали доктора. Ему она вновь сдала анализы — они опять ничего не показали. Правда, ей результаты демонстрировать отказались: «не ваше дело». А утром 5 февраля у дверей квартиры уже стояла делегация из Роспотребнадзора из восьми человек. Её вновь осмотрели и предложили подписать отказ от госпитализации. Но он не помог — утром 6 числа ей уже без возможности отказаться вручили постановление о том, что она должна отправиться в Боткинскую больницу под угрозой административной ответственности. Следом позвонил инфекционист и буквально уговаривал согласиться. Заверял, что это максимум на сутки — «врачам нужно поставить галочку, что её госпитализировали, чтобы их не уволили». И Алла решила сделать людям доброе дело.

Её забрали из дома на скорой помощи. Просто посадили в салон в одиночестве и попросили надеть использованную маску. Никаких боксов и людей в скафандрах. В Боткинской больнице анализы взяли уже третий раз.





«Ко мне в палату пришел врач и сказал: «Поздравляю, вы абсолютно здоровы. Но домой мы вас не отпустим. Вы будете две недели здесь находиться». Причем срок начинается не с момента прибытия из Китая, а с момента, как я попала в Боткинскую. Я лишь спросила: «Вы прикалываетесь?!» – рассказывает Алла.

Рухнули планы на поездку в Финляндию, на домашние дела. Весь мир замкнулся в палате особо опасных больных на шестом этаже Боткинской больницы. В ней есть две кровати, видавшая виды душевая кабина, пол и окна со следами прежних жильцов, вафельное полотенце №11, мусорное ведро, которое никто не выносит. Никаких книг и продуктов, шампуня с вайфаем – это вам не тюменский санаторий. Нет даже чая с кипятком.

Внутри жарко — вентиляция приточная и работает плохо. Починить обещали лишь в понедельник. Кормят по расписанию и не очень вкусно — картошку не узнать. Связываться с персоналом через кнопку. Но на неё реагируют хуже, чем если сильно долбить в стеклянную стену. Как выживать в таких условиях две недели — непонятно, говорит читательница «Фонтанки».

У Натальи, которая сидит теперь в изолированном боксе буквально через стенку от Аллы, история как под копирку. Тот же рейс Azur Air ZF-760. Только инициативы на встречу с врачами она не проявляла.

«Прилетели, все было хорошо, сидели дома, отдыхали. Пятого февраля, около 16:00, ко мне заявилась участковая поликлиники, к которой я приписана. Я её до этого никогда не видела. Прямо с порога она крикнула: «Коронавирус!», даже не проходя в квартиру. А потом добавила: «Мне лень к тебе ходить каждый день, поедешь в больницу, пусть тебя там наблюдают», швырнув мне листок с диагнозом, и спокойно удалилась. Скорая приехала спустя четыре-пять часов и забрала меня с мигалками и пафосом. Привезли в закрытый бокс, взяли анализы. Сказали, если анализы хорошие, отпустят», – рассказала Наталья.

Результаты анализов были готовы в четверг, в 15:00. Но сообщили о них только в пятницу после обеда.





«Нам сказали – вы здоровы, но будете находиться у нас еще две недели. Вышло сегодня какое-то там постановление, – рассказала девушка. – На мои просьбы показать постановление или хоть что-то, на основании чего меня удерживают, отвечают так – все знает только доктор, а он к вам уже не придет. Мы должны верить всему, что говорит доктор».

«Я не нарушала закон, чтобы сидеть тут как в заключении. И я совершенно не понимаю, почему меня держат тут вот таким образом», – удивляется Наталья.

«Я понимаю, что возможна пандемия, что бывает карантин. Но когда без симптомов человека, который сам пришел в больницу и по анализам чистый, запирают в четырех стенах – это, мне кажется, перебор», – говорит Алла.

В Боткинской больнице «Фонтанку» заверили, что людям даже в боксах для особо опасных больных можно передавать посылки. А в петербургском Роспотребнадзоре «Фонтанке» заявили, что такая же изоляция ждет всех вернувшихся из Китая, независимо от того, заподозрят что-то на санитарном контроле или человек обратится за помощью самостоятельно.

Карантинные меры отличаются от региона к региону. В Тюмени эвакуированных на две недели заперли в комнатах санатория «Градостроитель». А в Екатеринбурге в такую же изоляцию отправились лишь китайские граждане – российские пассажиры рейса из Пекина будут сидеть по домам.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»