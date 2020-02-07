Наклейка «Обама ЧМО» появилась в закупке северо-кавказской охраны Минэнерго. Одна среди десяти тысяч пунктов

Наклейка с надписью «Обама ЧМО» стала одним из пунктов закупки «Ведомственой охраны» Северо-Кавказского филиала Минэнерго России. Помимо неё, в списке – исключительно предметы для техобслуживания машин. Внимание на документы 7 февраля обратили «Открытые медиа».

В бумагах, опубликованных на сайте госзакупок, наклейка, требующаяся, очевидно, в одном экземпляре, появилась среди списка расходных материалов для ремонта десяти машин организации. В приложении к техническому заданию стикер «Обама ЧМО» обозначен отдельным пунктом среди свечей, распределителей зажигания и освежителей воздуха для салонов. Подсчитано, что средняя стоимость клейкой бумажки – 81 рубль 25 копеек, при этом артикул товара не указан. В целом работы по обслуживанию автопарка оцениваются в 1,21 миллиона рублей.

В Северо-Кавказском филиале «Ведомственной охраны» журналистам заявили, что произошло недоразумение из-за «ошибки текстового редактора вроде Т9». По словам специалистов, пункт уберут из документов в ближайшее время, до окончания аукциона, которое назначено на 10 февраля.

Оскорбительная надпись «Обама ЧМО» набрала популярность в 2014-2015 годах, в лексиконе российских граждан она возникла в ответ на санкции со стороны Соединённых Штатов.



