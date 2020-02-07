Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса будут соблюдать «повышенные меры по соблюдению гигиены»

Эпидемия короновируса не внесла изменений в подготовку сборных команд России к Олимпийским играм-2020 в Токио. Об этом 7 февраля сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

«Безусловно, этот фактор (эпидемия коронавируса — прим. ред.) учитывается при подготовке. Предпринимаются меры, чтобы минимизировать возможность заболеть. Наша главная задача — здоровье наших специалистов, тренеров и спортсменов. Никаких корректировок на данный момент не вносилось, за исключением повышенных мер по соблюдению гигиены. В данном вопросе мы будем соблюдать общие тенденции», – подчеркнул Матыцин.



