Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса будут соблюдать «повышенные меры по соблюдению гигиены»
Эпидемия короновируса не внесла изменений в подготовку сборных команд России к Олимпийским играм-2020 в Токио. Об этом 7 февраля сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.
«Безусловно, этот фактор (эпидемия коронавируса — прим. ред.) учитывается при подготовке. Предпринимаются меры, чтобы минимизировать возможность заболеть. Наша главная задача — здоровье наших специалистов, тренеров и спортсменов. Никаких корректировок на данный момент не вносилось, за исключением повышенных мер по соблюдению гигиены. В данном вопросе мы будем соблюдать общие тенденции», – подчеркнул Матыцин.
Справка:
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.