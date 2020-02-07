87 троллейбусов в Петербург привезет «Сбербанк лизинг». Выбрать поставщика удалось только с третьего раза

«Горэлектротранс» с третьего раза выбрал поставщика 87 троллейбусов большого класса почти на 2 млрд рублей. Им стал «Сбербанк лизинг».

Протокол подведения итогов опубликован на сайте госзакупок 7 февраля. К последнему этапу допустили трех претендентов: АО «ВТБ Лизинг», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Сбербанк лизинг». При стартовой цене в 2,05 млрд рублей, «ВТБ Лизинг» предложил организовать поставку за 1,948 млрд. Оба его конкурента сбили цену до 1,886 млрд рублей. В итоге контракт получил «Сбербанк лизинг».

Напомним, это была третья попытка «Горэлектротранса» определить поставщика. Сначала он объявил аукцион на 1,94 млрд, однако отменил его. Во второй раз максимальная цена составляла 1,7 млрд — и ситуация повторилась. В итоге аукцион объявили на 2,05 млрд, однако по результатам торгов, как видно, вернулись к изначальным 1,9 млрд. Закупка разбита на три партии; первая должна прийти в апреле, третья – в июне. Ранее собеседники «Фонтанки» выражали уверенность в том, что контракт на производство получит ПК «Транспортные системы».

Всего аукционов объявляли три, по остальным победителя выбрали со второго раза. 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом поставит опять же «Сбербанк лизинг». Интересно, что на этих торгах он сбил цену с 1 млрд рублей на 300 млн рублей, после чего примерно те же 300 млн вернулись в стартовую стоимость контракта на 87 троллейбусов. Собеседники «Фонтанки» считают, что поставлять будут продукцию вологодского «Стройтранса». 20 особо больших троллейбусов поставит за 613 млн «Промагролизинг-центр», чьим основным акционером является Банк развития Республики Беларусь. Соответственно, вероятнее всего, производителем выступит «Белкоммунмаш».



