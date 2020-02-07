Встреча «земляков»: на перекрестке Ленинского и Героев Hyundai выкинул KIA на тротуар

Два «корейца» не поделили перекресток в Красносельском районе Петербурга. В итоге второй раз за день после столкновения двух машин одна из них оказалась на тротуаре.

Авария произошла днем 7 февраля на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Героев, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Там столкнулись легковой автомобиль марки KIA и кроссовер Hyundai. От удара «КИА» наполовину выкинуло на тротуар.

О пострадавших не сообщается. Обе машины получили повреждения передней части.





Утром на Светлановском проспекте после столкновения с проезжей части улетели две машины. Одну выкинуло к остановке, а вторую ценой собственной целостности задержало ограждение дороги.