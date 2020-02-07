«Печалька». У Медведева больше нет подписок в Instagram

Экс российский премьер, который ранее подписался на столичный мультивизовый центр, отменил свою подписку.

«Вижу, печалька», – так 7 февраля «Фонтанке» отписку Дмитрия Медведева прокомментировали в визовом центре.

Единоличное нахождение во вкладке following (подписки) не принесло 7 февраля аккаунту компании существенного роста подписчиков. Их осталось 13,8 тысячи человек.

Напомним, что у экс-премьера традиционно мало подписок в Instragram. Ранее он следил только за аккаунтом возглавляемого им правительства, однако в конца января отписался.



