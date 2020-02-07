Обвиненную в откатах чиновницу из Калининской администрации отправили под домашний арест. Следствие ищет «неустановленных» подельников

Под домашний арест отправлена сотрудница Калининской администрации Татьяна Светушкова, обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере. По решению районного суда, она пробудет в изоляции от внешнего мира до 4 апреля.

Как сообщает 7 февраля объединенная пресс-служба судов города, чиновница вину признает полностью, против домашнего ареста не возражала. Вчера ей предъявили обвинение.

По версии следствия, глава компаний «Мега Строй Сервис» и «Строй-Престиж» Александр Фильчагин лично передал Светушковой не менее 7,5 млн рублей. Начальник сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Калининского района, действуя «совместно и согласованно с иными неустановленными лицами из числа должностных лиц администрации», взяла деньги за оказанное взамен содействие. Компании коммерсанта занимаются ремонтом детсадов и школ, то есть речь идет о банальных откатах при госконтрактах.





Фильчагин, как ранее сообщала «Фонтанка», тоже привлечен к уголовной ответственности — по статье о даче взятки.