На Неве — лед, над Невой — гало. «Фонтанка» показывает настоящую солнечную зиму в Петербурге

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Пришедшее похолодание наконец довершило образование льда на главной петербургской водной артерии: Неву сковало льдом. Бонусом горожане и гости города смогли увидеть гало.

Согласно данным Гидрометцентра, 7 февраля станет последним солнечным днем с минусовой температурой на этой неделе. Об этом синоптики сообщают в своей прогнозе на сайте.

Завтра, 8 февраля, в городе будет ноль, а затем Петербург ждет снегопад и температура в плюс 3 градуса Цельсия.





Ранее «Фонтанка» показала, как льдом покрылась и Новосмоленская набережная, превратившись в каток.



