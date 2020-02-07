На Неве — лед, над Невой — гало. «Фонтанка» показывает настоящую солнечную зиму в Петербурге
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Пришедшее похолодание наконец довершило образование льда на главной петербургской водной артерии: Неву сковало льдом. Бонусом горожане и гости города смогли увидеть гало.
Согласно данным Гидрометцентра, 7 февраля станет последним солнечным днем с минусовой температурой на этой неделе. Об этом синоптики сообщают в своей прогнозе на сайте.
Завтра, 8 февраля, в городе будет ноль, а затем Петербург ждет снегопад и температура в плюс 3 градуса Цельсия.
Ранее «Фонтанка» показала, как льдом покрылась и Новосмоленская набережная, превратившись в каток.