В Петербурге ликвидируется «Невский кондитер», зато в Волхове все только начинается

ООО «ТД «Невский кондитер»» с выручкой в 1,3 млрд рублей 6 февраля сообщило о собственной ликвидации. Некогда крупный петербургский производитель конфет в последние годы перенес производство в Пензенскую область, а здесь оставался лишь офис продаж с 70 сотрудниками, сообщается на сайте компании.

«Мы в Пензе сделали мощную площадку, и сейчас все идет туда», – объяснил «Фонтанке» крупнейший совладелец «НК» Владимир Агнивин, отказавшись комментировать юридические преобразования в компании.

Судя по данным СПАРК, масштаб бизнеса, который виден в бухгалтерии, по сравнению с 2016 годом сильно сократился. Тогда ООО «Невский кондитер СПб» продемонстрировало выручку в 6,4 млрд рублей. Уже в 2018 году она упала до 4,7 млрд рублей, а в апреле 2019 года фирма была ликвидирована в форме присоединения к только что зарегистрированному в Пензе ООО «Невский кондитер». А сейчас о ликвидации заявило и петербургское ООО «ТД «Невский кондитер»» с выручкой в 1,3 млрд рублей.

Новое пензенское ООО пока не публиковало отчетность, а масштабы работы других предприятий группы в этом регионе – максимум 462 млн рублей. Такую выручку показало ООО «Невский кондитер Мокшан».





Вместе с тем совсем разрывать связи с нашим регионом компания не планирует. Более того, в 2017 году одна из компаний Владимира Агнивина и его партнеров, ООО «Влад», приобрела в Волхове мощности закрывшейся кондитерской фабрики «Лаком»: производственный комплекс больше чем 35 тыс. м2 и оборудование для производства вафель и печенья.

Сейчас «Влад» открыл около 50 вакансий на новое производство, но это только начало. «Людей в Волхове будет работать 350-700 человек», – рассказал Агнивин. По его словам, в задачи этого предприятия будут входить поставки продукции по Северному морскому пути.