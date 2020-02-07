«Группа ЛСР» начала работать в Петебурге через эскроу-счета

Переход на новую схему строительства жилья продолжается. Как сообщили 7 февраля «Фонтанке» в «Группе ЛСР», компания начала продажи через эскроу-счета в одном из строящихся домов.

Как пояснил коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков, «Группа ЛСР» как системообразующий застройщик получила возможность реализовывать по старым правилам более половины своих проектов, но новые дома компания будет продавать по новой схеме. Сейчас запущены продажи в первом таком объекте – одном из домов ЖК "Цивилизация", который аккредитован для работы по эскроу ведущими банками.

Схема расчетов по новой схеме выглядит следующим образом. После заключения договора долевого участия с девелопером и его регистрации в Росреестре клиент получает документы и вносит оплату в банке. Но по новой схеме денежные средства не переводятся сразу расчетный счет застройщика, а аккумулируются в аккредитованных банках на специальных эскроу-счетах, что гарантирует сохранность средств. Если же покупатель приобретает недвижимость с помощью ипотечного кредита, то в этом же банке оформляется текущий счет. Далее в банке, с которым работает застройщик, открывается эскроу-счет. Затем подписывается кредитный договор, проходит сделка, регистрация, после чего кредитующая сторона перечисляет по реквизитам денежные средства на эскроу-счет. Застройщик получает доступ к внесенным дольщиками средствам только после того, как дом достроен и введен в эксплуатацию, а квартиры переданы собственникам.

Напомним, что обязательным переход на эскроу-счета для новых проектов стал с 1 октября 2019 года, когда окончательно вступили в силу поправки к 214-ФЗ «О долевом строительстве». В целом участники петербургского рынка считают переход на новую систему плавным – возможность завершить начатые объекты по старым правилам застройщики получили более чем по 70% объектов.







