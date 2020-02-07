Петербуржцы показали свои первые пятилетние финские визы

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге выпустило первую партию пятилетних виз после вступления в силу нового Шенгенского визового кодекса. Фотографиями пропусков в Европу, которые действительны до 2025 года, турфирмы и счастливые обладатели «пятилетки» делятся 7 февраля в соцсетях.

Ранее в Генеральном консульстве Финляндии сообщили, что визу с максимальным сроком действия можно получить при условии, что заявитель был обладателем двухлетней шенгенской визы в последние три года, при этом использовал её правильно. Финский МИД начал переходить на новую информационную систему, в Петербурге срок оформления виз может временно растянуться в конце февраля – начале марта.

В дипмиссии «Фонтанке» рассказали, что за январь петербуржцам выдали более 30 тысяч виз, что на 1% превышает показатель первого месяца 2019 года.

В 2019-м обладателями финского шенгена стали 650 тысяч петербуржцев (+19% к предыдущему году).



