Петербургские суды эвакуируются 301-й раз за два месяца. Автор рассылки готовится подать голос

Лжеминер, который отправляет письма с сообщением о заминировании в российские суды и другие учреждения, рассказал о своих планах. Он собирает базу для прозвона.

Фото письма, которое пришло в Красногвардейский районный суд днем 7 февраля, опубликовала объединенная пресс-служба городских судов. В нем сообщается о заминировании нескольких десятков детских садов. Под списком из номеров автор добавил, что когда «Роскомнадзор поблокирует все годные почтовики», он продолжит свою деятельность с помощью IP-телефонии и начнет «устастанавливать все игры» (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.).

«11 сентября 2017 года можем повторить», – добавил автор.





Вероятно, он имел в виду волну эвакуаций, которую тогда по всей России спровоцировали телефонные террористы.

Автор письма также отметил, что уже начал собирать базу стационарных телефонов.

В пресс-службе судов подсчитали, что 7 февраля служители Фемиды в Северной столице эвакуировались в трехсотый раз, с круглой цифрой «повезло» Октябрьскому районному суду. Следом пришло еще одно письмо, 301-м стал Красногвардейский.

Днем в соцсетях было опубликовано фото выведенных из школы №68 детей. В морозный день гулять вместо уроков, наверное, было уже не так весело, как раньше.

Детские сады, торговые центры, станции метро, вокзалы и прочие учреждения в Москве и Петербурге «минируют» каждый рабочий день, начиная с 28 ноября 2019 года. В первых рассылках автор требовал 120 биткоинов, якобы украденных у него с криптобиржи предпринимателем Константином Малофеевым. К двухмесячной дате ФСБ потребовала заблокировать почтовые сервисы, которыми пользовался аноним, ситуацию в положительную сторону это никак не изменило, эвакуации стали еще интенсивней. Некоторые петербургские суды получают письма с угрозами по три раза в день.



