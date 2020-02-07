Такие разные массовые ДТП: на КАД столкнулись с десяток машин, в тихом переулке Декабристов – пять

Две массовые аварии произошли в Петербурге днём 7 февраля примерно в одно и то же время в очень разных местах: на проблемном участке КАД, где постоянно образуются пробки, и в тихом переулке в Василеостровском районе.

Около 15:15 на внутреннем кольце, после вантового моста, столкнулись, по подсчётам очевидцев, 12 автомобилей. На ролике ехавшего мимо автомобилиста в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно несколько легковушек, фургон и автобус в левых рядах, затем битый грузовик в правом ряду и легковушку, ударившую развёрнутый навстречу движению фургон. «Вроде, без пострадавших», – пишут в группе.

По данным «Яндекс.Карт», пробки собираются на обоих кольцах.





В переулке Декабристов, выходящем на Уральскую улицу, столкнулись, судя по видео в «ДТП и ЧП», как минимум пять легковых машин.

Отметка о ДТП в «Яндекс.Навигаторе» стоит как раз у пересечения с Уральской. Скорых не видно.