Медведев подписался в Instagram на никому не известный визовый центр. Компанию «повеселило» внимание экс-премьера

В teleram-каналах обратили внимание, что у бывшего российского премьера появилась одна подписка в Instagram, после того, как он отписался от аккаунта правительства.

Скриншот с сайта instagram.com

«У нас открытый аккаунт, любой человек может подписаться на нас. Что здесь такого», – так 7 февраля «Фонтанке» прокомментировали произошедшее в мультивизовом центре.

В организации отметили, что были «не в курсе» внимания Дмитрия Медведева, который стал одним из их 13,8 тысячи подписчиков. Однако новость об этом их «повеселила».





Фото: Скриншот с сайта instagram.com

«А вообще странно, конечно. Как так вышло. Одна подписка, и то наша», – оценили в центре свалившуюся на них славу, заверив, что не имеют отношения к Медведеву.

Напомним, что бывший российский премьер раньше был подписан только на один аккаунт – возглавляемого им правительства, однако в конце января у него не осталось подписок.