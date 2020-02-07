Китайцы помогут сжигать петербуржцев. В Северной столице может появиться частный крематорий

Максимально экологично сжигать тела петербуржцев готово ООО «Феникс», подконтрольное старожилу московского похоронного бизнеса Алексею Сулоеву. Партнером может выступить китайская Fu Shou Yuan, но из-за эпидемии коронавируса сотрудничество под вопросом. «Может быть, Петербургу больше подойдут немецкие печи», - рассуждает инвестор.

автор фото Sandra Gдtke / DPA/TASS

На фоне растущего дефицита кладбищенской земли власти Петербурга ведут переговоры о создании в Северной столице частного крематория. Как стало известно «Фонтанке», инвестором может выступить ООО «Феникс», резидент особой экономической зоны в Липецкой области, и китайский поставщик кремационного оборудования Fu shou yuan environmental protection machinery manufacture.

В аппарате вице-губернатора Евгения Елина «Фонтанке» подтвердили, что осведомлены об интересе липецкой компании и её китайского партнера. Пока детального экономического обоснования своей идеи инвестор не представил. В ходе встречи ему было выставлено три условия: проект должен соответствовать действующему законодательству, не требовать бюджетных инвестиций, а в результате его реализации стоимость услуг для жителей должна сократиться. Компания взяла паузу на размышление.

В самом ООО «Феникс» говорить о конкретных планах пока не готовы. Но речь идет о «ритуальном комплексе с залами прощания, современным экологически чистым оборудованием и безналичным расчетом». «В Москве это уже отработано», – сказал представитель компании. Помимо Петербурга «Феникс» обсуждает подобные инициативы с властями еще девяти регионов.

Как следует из данных СПАРК, ООО «Феникс» было зарегистрировано в феврале 2019 года. Специализация — производство печей, термокамер и печных горелок. На сайте ОЭЗ «Липецк», резидентом которой числится компания, говорится о выпуске оборудования «для экологичной утилизации биологических отходов». Запуск предприятия запланирован на 2020 год, инвестиции – 150 млн рублей.





Но липецкий «Феникс» отнюдь не птенец на похоронном рынке, а скорее возрожденный из пепла гигант. На своем сайте компания без ложной скромности называет себя «лидером в кремации» и указывает на 20-летний стаж, в ходе которого испытала печи практически всех мировых фирм. «Мы понимаем, как устроен этот бизнес в России, знаем все его тонкости и подводные камни и готовы предложить полный комплекс услуг», – с гордостью сообщает титульная страница.

Единоличный владелец ООО «Феникс» – предприниматель Алексей Сулоев. В расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе на страницах «Медузы» он упоминается как одна из ключевых фигур московского рынка ритуальных услуг в начале 2000-х годов. Будучи главой благотворительного фонда «Содействие», именно он предложил столичным властям идею упорядочить ритуальный рынок, создав институт аккредитованных компаний. Всего такой статус получили 19 предприятий, четыре из них были тесно связаны с самим Сулоевым, другими он пытался завладеть, указывается в расследовании.

В 2007 году Алексей Сулоев возглавил столичное похоронное госпредприятие «Ритуал», а еще через некоторое время стал заместителем главы департамента торговли и услуг — и в этом качестве курировал похоронную отрасль. К концу десятилетия неформальный холдинг похоронных компаний, связанных с Сулоевым, контролировал более 40% ритуального рынка Москвы, в том числе оформляя заказы в моргах крупнейших столичных больниц, говорится в статье «Медузы». Когда Москву возглавил Сергей Собянин, ситуация изменилась. В 2011 году Сулоев ушел из мэрии, а в 2013 году город избавился от долей в большинстве аккредитованных компаний, лишив их части привилегий.

По данным СПАРК, на данный момент Алексею Сулоеву также принадлежат предприятия «Феникс-бизнес» (торговля похоронными принадлежностями) и «Помощь» (разработка программного обеспечения), также он является совладельцем компаний «Мир путешествий» и «Мобильное путешествие», «Помощь», которые также занимаются созданием софта. Актуальных данных о выручке и прибыли по ним нет. Кроме того, Алексей Сулоев занимает пост вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев России и главой ассоциации «Крематории России», объединяющей 12 государственных и муниципальных и 14 частных крематориев. Именно в качестве руководителя данной организации он прокомментировал перспективы появления в Северной столице частного крематория.

Сейчас в Петербурге есть государственный крематорий, который является подразделением городского ГУП «Ритуальные услуги». Он располагается на Шафировском проспекте. По оценкам экспертов похоронного рынка, в нем кремируют примерно 30 тысяч человек в год. Стоимость такого погребения начинается от 6 470 рублей и достигает 21 450 рублей, также учреждение предоставляет дополнительные услуги — аренда зала для церемонии прощания, гравировка и хранение урны с прахом и так далее.

Конкурировать с госкрематорием ООО «Феникс» намерено с помощью экологичности оборудования. «Показатели выбросов после системы обработки дымовых газов значительно ниже установленных российскими и международными стандартами», – говорится на сайте поставщика. К примеру, в Волгограде крематорий с такой печью стоит всего в 40 метрах от жилого дома, отмечает Алексей Сулоев. Пожелание чиновников по ценовой политике компания тоже обещает учесть. «Когда есть конкуренция, цены падают», – сказал он.

По оценке «Крематориев России», инвестиции в создание ритуального комплекса с крематорием в Петербурге могут составить около 7-10 млн евро. Рассматриваются различные модели: как собственные вложения, так и участие партнеров, к примеру, поставщиков оборудования. Но точно это можно будет определить, когда будет решен вопрос о выделении земли.





На сайте ООО «Феникс» говорится, что печи для компании создали немецкие инженеры, а изготовлены они в КНР на площадке компании Fu shou yuan environmental protection machinery manufacture. «Но в Китае пока непонятно, что будет дальше в связи с коронавирусом. Для Петербурга может быть более интересным немецкое оборудование», – рассуждает Алексей Сулоев. По его словам, немецкие технологии в частности используют в Москве и Волгограде, но название фирмы-изготовителя он не уточнил.

Глава «Крематориев России» не видит проблем с законодательством, хотя участники рынка называют правовой статус частных крематориев не вполне очевидным. Так, в федеральном законе «О погребении и похоронном деле» говорится, что кремация является видом погребения. Эта деятельность осуществляется органами местного самоуправления или, в случае городов федерального значения, органами государственной власти.

«Частный инвестор может строить крематорий, потом передать его городу, а затем взять в аренду или стать оператором», – говорит глава Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (НО АППО) Павел Кодыш. Но, по мнению эксперта, необходимость появления такого учреждения в Петербурге вызывает вопросы. Хотя в ближайшее время город может столкнуться с дефицитом кладбищенской земли, городской крематорий, прошедший модернизацию в 2016 году, еще имеет запас производственных мощностей. «Не нужно бежать впереди паровоза», – заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»