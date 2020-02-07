Госзаказы, орден, суд. К строителю энергомоста в Крым поданы десятки исков от поставщиков

Десятки кредиторов уже год ждут денег от ГК «Рубеж», которая строила энергомост в Крым. Они говорят, что в суд пошли от безысходности, а должника им жалко: Путин вручил владельцу фирмы орден, а вот деньги за работу компания сейчас получить не может.

строительство энергомоста в Крым / автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ

ООО «Рубеж-ЭнергоСтрой» (входит в ГК «Рубеж», совокупная выручка в 2018 году – под 3 млрд рублей) 7 февраля получило от кредитора сообщение о намерении обанкротить именитых электромонтажников. Московское ООО «Энергодинамика ММ» в прошлом году требовало с «Рубежа» 21 млн рублей, но «договорилось по-хорошему», составив мировое соглашение всего на 6 млн рублей. Судя по всему, даже «по-хорошему» выполнять обязательства «Рубеж» не смог.

Ранее такое же «письмо счастья» с намерением требовать банкротство пришло и к ООО «Рубеж-РемСтрой».

Общая сумма требований к компаниям по полутора десяткам дел, которые сейчас рассматриваются в арбитражном суде, превысила 85 млн рублей. Если учитывать обороты группы «Рубеж» и размеры её проектов, цифра незначительная. Но это лишь верхушка айсберга: за минувший год компании группы стали ответчиками в четырех десятках исков – в основном, по исполнению обязательств перед контрагентами. Еще около 35 исков были зарегистрированы в 2018-м, и дело уже близится к банкротству.

Крупнейшее из требований на 57 млн рублей – от структур ПАО «ФСК ЕЭС», тех самых, что в 2015 году заказывали прокладку энергомоста в Крым. Суть претензии – «Рубеж» не оплатил страховку рисков по своему подряду. Довод о том, что никто же, мол, никаких убытков не понес, суд не убедил.





Требования большей части истцов удовлетворены – всякий раз речь идет о сравнительно небольших суммах, которые «Рубеж» не доплатил смежникам. Учитывая огромные суммы госзакупок, выигранных компанией, такое поведение как минимум странно.

Да и не солидно. Владелец группы – Александр Некрасов – уважаемый и в отрасли, и на высшем уровне человек. В 2016 году был награжден Владимиром Путиным орденом Дружбы за обеспечение энергоснабжением потребителей Крымского полуострова. За год до этого в полусекретной обстановке он наводил энергомост с новым российским регионом. После этого получил крупные подряды по всей стране и несколько важных энергообъектов в управление.

С госзаказами в электросетевой области петербургский «Рубеж» работает с нулевых. В списке его проектов, кроме Крыма, энергоснабжение олимпийских объектов к Сочи-2014, а также электрификация островов Валаамского архипелага. В числе заказчиков – «Россети» (ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», ФСК ЕЭС), «Ленэнерго» и «Роснефть». В Петербурге прокладывал подводный кабель в Кронштадт, а также строил новую линию электропередачи от ЛАЭС к городу. Сейчас он же её и эксплуатирует.

«Под давлением»

Сообщение о банкротстве от 28 января компания получила из-за смешных для кавалера ордена Дружбы 8,9 млн рублей.

«Дело в том, что есть судебное решение, и это позволяет нам подать банкротный иск», – объясняет позицию кредитора – ООО «Титан» – юрист Сергей Спицын, который представляет в суде его интересы. Судя по материалам суда, в 2017 году компания разрабатывала для «Рубежа» природоохранную документацию и занималась экологическим контролем строительства энергосетей на участке Ленинградская АЭС-2-Пулковская-Южная.

Но в апреле 2019 года у «Титана» закончилось терпение – он обратился в суд и 5 августа получил решение о взыскании с ООО «Рубеж-РемСтрой» задолженности. Ответчик безуспешно пытался это решение обжаловать, ссылался на тяжелое финансовое положение. Но деньги кредитору так и не вернул.





Спицын поделился с «Фонтанкой» подробностями своего разговора с руководством «Рубежа»: «Они говорят, что у них есть несколько проектов, одни завершены, другие – нет. По их словам, «финансовая яма» образовалась из-за того, что, во-первых, им пришлось «под давлением» вытаскивать деньги из одного проекта и перекидывать на другой, а во-вторых, некий их проект был не доработан, но за хорошие отношения с заказчиком они решили устранить эти недоработки за свой счет».

Связаться с Некрасовым «Фонтанке» не удалось. Дозвониться до «Рубеж-РемСтроя» и «Рубеж-ЭнергоСтроя» тоже не получилось. При этом офис компании, который занимает все здание на Пирогова, 8, частично работает. За окнами на первом этаже видно пустые рабочие столы и кресла, лишь в одном кабинете сидят два сотрудника. На одном из подоконников полупустого офиса раскинулся веер бумаг с платежными поручениями. Корреспондента «Фонтанки» на входе в здание остановил охранник и пообещал передать руководству «Рубежа», что к ним заходили. Но чуть позже перезвонил и сообщил: «Если коротко, то они заняты работой, и у них нет времени на комментарии».

Приходите завтра

С той же проблемой сталкивается и кредитор ООО «Мирт» – он пытается взыскать с «Рубеж-ЭнергоСтроя» остатки по оплате в размере 186 тыс. рублей. Владелец и генеральный директор Вадим Бокатуров тоже не может дозвониться до своих должников: «Мы самое последнее звено, владеем техникой, работаем по пояс в грязи, и мы всегда самые пострадавшие, – жалуется он. – Я только за диалог, но никакого контакта ни с кем не происходит. Все люди, с которыми я общался, давно уволились и работают прекрасно в других компаниях».

Из судов «Рубеж» не вылезает из-за того, что поставщики не получают остатки сумм по договорам. Например, ООО «Авто Полис» 1 января прошлого года заключило договор с ООО «Рубеж-ЭнергоСтрой» на предоставление строительной техники. Ко 2 октября у компании накопилась задолженность на сумму 1,2 млн рублей. В «Авто Полисе» стали настойчиво требовать деньги с 4 сентября, но, судя по материалам Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, не получали никакого ответа.

С теми же проблемами столкнулось ООО «Торговый дом «Ункомтех» – с 20 марта компания поставляла кабели, но получила лишь 4,4 млн рублей из обещанных 7 миллионов. В конце декабря суд постановил взыскать неуплаченную сумму и пени. А дело с ООО «Саутек», которое занимается международными перевозками негабаритных грузов и принадлежит финну Саули Вялимаа, закончилось мировым соглашением. Речь идет о взыскании 1,5 млн рублей. Большую часть денег «Рубеж» должен был выплатить до 5 января, остальное – в феврале.

«Мы с ними работали и на электрификации Валаама, и на энергомосту в Крым, – вспоминает замгендиректора компании «Саутек» Василий Господенок. – Первую часть они нам выплатили, со второй сейчас пытаются что-то сделать. У нас как всегда – орден-то дали Некрасову, а денег так до конца и недоплатили. Система по принципу «делайте, а мы вам потом за все заплатим» убила шикарную компанию, которая очень хорошо выполняла свои обязанности».

С сочувствием к положению контрагента говорят и в ООО «Волшебный обед», которое поставляло структурам «Рубежа» питание, но прекратило сотрудничать с ними в мае 2019 года. Владелица и генеральный директор фирмы Елена Егорина объясняет: к этому моменту задолженность перед её компанией составляла около 1,4 млн рублей.

«Они отдавали нам, сколько могли, – рассказывает она. – Но вообще компания прекрасная. Исходя из общения с ними, у нас сложилось такое впечатление, что люди реально работали, исполнили госзаказ, но не получают за это деньги. Их генеральный постоянно находится в Москве чуть ли не с челобитной, ждет, когда им оплатят хоть что-то. Ждут деньги еще за 2018 год – даже не за прошлый. Они говорят, что им сказали: пока в Сибири не решат вопросы с наводнениями, денег не ждите».

Поют романсы

Судя по финансовой отчетности, дела у компании идут не очень как минимум с 2016 года. Если тогда её выручка составляла почти 7 млрд рублей, то 2018-й «Рубеж-РемСтрой» закрыл с показателем 1,6 млрд. Чистая прибыль в 2018-м составила 12,4 млн рублей. Не так давно «Рубеж-РемСтрой» получал крупные контракты на госзаказы. Всего с начала 2013 года их было заключено больше двух десятков на общую сумму 8,3 млрд рублей. Но с 2018-го новых заказов компания не берет.

Узнать, кто именно недоплатил «Рубежу», сложно – из всех контрактов статус «завершено» есть только у семи: четыре для медцентра Алмазова, остальные – для «Ленэнерго». Среди них строительство энергосетей для Политехнического университета, ЖК «Аристократ» на Малой Зелениной и филиала «Ленэнерго» «ДСО». Общая сумма – 619,1 млн рублей.

В общей сложности у «Рубежа» контрактов, прошедших через открытые источники, на 7,3 млрд. Среди них и работа над кабельным переходом через Коневецкий пролив по заказу ООО «РН-Трейд» (оператора заправок «Роснефти») на 881,6 млн рублей. По первоначальному плану все работы там должны были завершиться еще в марте 2018 года. Скорее всего, они закончены, но вот оплачены ли – такой информации в публичном пространстве нет. В «Роснефти» на вопросы «Фонтанки» по этому поводу не ответили. Также нет никаких сомнений в исполнении олимпийских сочинских объектов для ПАО «Кубаньэнерго» на 577,8 млн рублей. И уж тем более с самым крупным заказом «Рубежа» – энергомостом в Крым для АО «ЦИУС ЕЭС» на 5,8 млрд рублей. Последнюю нитку сдали в мае 2016-го, а запускал её лично Путин.

Елизавета Ивантей,

специально для «Фонтанки.ру»