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10.02.2020 11:00
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«Новое Купчино» - место для жизни

Купчино постепенно преображается и становится все более привлекательным для жизни районом. На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино», первая очередь уже на завершающем этапе внутренних работ.

«Новое Купчино» - место для жизни

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

По всем пяти секциям, входящим в первую очередь комплекса, строительные работы уже завершены. В настоящее время в первых трех секциях идет монтаж лифтового оборудования, а секциях 1.4 и 1.5 продолжается прокладка внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные работы мест общего пользования. Ко второму этапу строительства комплекса относятся четыре секции основного корпуса и два отдельно стоящих дома.

Жилой комплекс «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта строится компанией «Строительный трест». Локация в бурно развивающемся Фрунзенском районе, в шаговой доступности от парков Интернационалистов и Героев-Пожарных. К тому же здесь хорошая транспортная доступность – Московский проспект и Проспект славы в 10 минутах езды на автомобиле, а в шаговой доступности от комплекса несколько станций метро.

Проект включает в себя 2 352 квартиры, подземный паркинг на 900 мест с лифтом, три многоуровневых паркинга на 1685 мест, а также гостевые парковки. Квартирография объекта состоит из  958 однокомнатных квартир; 970 двухкомнатных, 400 "трешек" и 24 четырехкомнатные квартиры. Площадь самой скромной однокомнатной квартиры – 33,5 кв.м., а самая просторная квартира в комплексе имеет площадь 118 кв.м.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

На каждом этаже предусмотрено всего 4-5 квартир, что добавляет комфорта и уюта. Поскольку «Строительный трест» ориентируется на семейного покупателя, в комплексе нет студий, которые часто сдают в аренду, а значит – нет часто меняющихся незнакомых соседей, и среда в комплекса однородна.

В квартирах первого этапа предусмотрены лоджии с холодным остеклением и возможностью замены на тёплое, эркеры, просторные кухни-гостиные и гардеробные. Все квартиры передаются покупателям без отделки – отделку, в том числе и чистовую, можно заказать как дополнительную опцию. При этом стоимость ремонта может быть включена в общую стоимость по договору, что позволит купить квартиру с отделкой в ипотеку.

Гордостью и отличительной чертой «Строительного треста» является кирпичная технология строительства – толщина стен составит 640 мм. Кирпич экологичный, хорошо тепло- и звукоизоляционный материал, что поддерживает в доме тишину, тепло и комфортную температуру.  

С социальной инфраструктурой здесь нет проблем: в районе работает более 10 детских садов и школ, несколько детских развивающих центров, а также секции и клубы для детей, в том числе танцевальная студия и бассейн. Коммерческая инфраструктура представлена предприятиями малого бизнеса, магазинами и кафе, предприятиями сферы услуг, которые разместятся во встроенных коммерческих помещениях на первых этажах комплекса.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Расстояние между корпусами составит 25-35 м – получается много пространства, просторные дворы без доступа автомобилей, с благоустройством, детскими и спортивными площадками, беговыми и велодорожками, велопарковками, скамьями.

Приобрести квартиры в ЖК "Новое Купчино" можно как со 100% оплатой, в ипотеку от 10 банков-партнеров, а также в рассрочку от застройщика. Стоимость квадратного метра в этом проекте "Строительного треста" начинается от 106 500 рублей за кв. метр.

Завершить строительство первой очереди планируется в четвертом квартале 2020 года, второй очереди – в четвертом квартале 2021 года.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

 

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