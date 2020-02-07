«Настроение – бодрое». Посольство РФ в Хельсинки рассказало о состоянии петербургских моряков, спасенных из Финского залива

Российские дипломаты рассказали «Фонтанке» о состоянии двух членов экипажа траулера, которых в тяжелом состоянии доставили в финскую столицу спасатели из Суоми.

«Угрозы жизням моряков нет. Их состояние удовлетворительное, настроение – бодрое», – уточнили 7 февраля в дипмиссии РФ.

В хельсинкскую больницу Meilahti отправили 2-го механика по фамилии Мельников и матроса Попова. С ними находится врач посольства.

Ранее капитан судна рассказал, что «два человека сильно переохладились», поэтому их забрали финские спасатели. Оставшихся 5 моряков доставили в Таллин. По заверениям посольства РФ в Эстонии, они серьезно не пострадали и готовятся к поездке домой.





Петербургское судно «Поньгома» затонуло в ночь на 7 февраля. Первым на помощь пришел танкер SCF Angara.